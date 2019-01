Cifrele Revelionului din Vestul Țării. Oradea s-a axat pe focul de artificii

Un revelion de prin anii ’80, cu câteva acuze de impostură. Altul cu Subcarpați cap de afiș, dar cu mai puţină lume decât în anii trecuţi. Iar altul cu italieni nu neapărat cunoscuţi, dar cu focuri de artificii trase din cinci locuri.

Pe ce s-au dus banii arădenilor, orădenilor și timișorenilor la cumpăna dintre ani? Cum a arătat Revelionul 2019 în vestul ţării, dar mai ales cât a costat el şi cât de mulţumiţi au fost locuitorii de aici de oferta făcută de primării de Anul Nou?

Cel mai scump Revelion popular a fost la Arad. Cel mai scump foc de artificii probabil la Oradea (doar de la Timişoara sumele nu ne-au fost oferite şi defalcat, ci doar pe total eveniment, ceea ce ne face doar să bănuim unele costuri). Cele mai cunoscute vedete la Timișoara. Cele mai multe nemulțumiri le-a atras revelionul din Arad. Cele mai puține cel din Oradea.

Iată cifrele pe scurt: Revelionul arădean a costat 150.000 lei, cel orădean undeva la 80.000 lei, iar cel timișorean 115.000 lei.

Încercăm mai jos să vă prezentăm datele pe care am reuşit să le adunăm de la primăriile din Arad, Oradea şi Timișoara pe subiectul Revelion, eveniment care a adunat în stradă, în fiecare dintre cele trei municipii, câteva mii de locuitori ai orașelor.

Oradea

Nici Oradea nu s-a putut mândri cu celebrități la cumpăna dintre ani, fapt care i-a nemulțumit pe mai mulți orădeni care sperau că Primăria de aici, administraţie devenită celebră în România în 2018, va aduce totuși vedete de top în oraș, nu niște no-name-uri. Un foc de artificii și un concert cu Alessia & Fracassoni au fost propunerea Primăriei Oradea, din Piața Unirii, pentru noaptea dintre ani. Cum vedetele au lăsat, de departe, de dorit, oferta specială a administraţiei pentru acest Revelion a fost un spectacolul de artificii care a avut 5 locuri de tragere.

Cele mai mari și spectaculoase au fost amplasate pe malul Crișului Repede, în stânga și dreapta podului Sf. Ladislau, cât și din 3 nacele ridicate la 9 metri în zona bisericii Sf. Ladislau.

Înainte de focul de artificii, de la ora 23.00 pe scena din Piaţa Unirii s-au urcat italienii Alessia & Fracassoni.

Concertul italienilor a costat Primăria Oradea 2.000 de euro (adică undeva la 9.366 lei), iar focul de artificii cu care s-a mândrit municipalitatea 15.000 de euro (adică undeva la 70.000 de lei). Explicația pentru, probabil, cel mai scump foc de artificii din vestul țării a fost dată de organizatori astfel: „Am observat că oamenii preferă să iasă de revelion pentru artificii, așa că ne-am axat pe a oferi un spectacol special pe cer”, a declarat Mihai Jurcă, directorul APTOR (Agenţia de Promovare a Turismului în Oradea şi Regiune).

Ce spun orădenii de revelionul lor: „Ca şi în fiecare an în Oradea de Revelion este o organizare foarte slabă faţă de multe alte oraşe din ţară şi aici mă refer la un concert cu trupe de top, probabil anul acesta mai salvează din notorietate artificiile”, spune un cititor al www.bihon.ro, în timp ce un altul afirmă: „Cred că au fost la cel mai bun preţ Alessia & Fracassoni, la ofertă de nerefuzat, la 2 concerte la preţ de unu. Ruşinos!!!”

„Nici nu am auzit de ei!!!”, mai spunea un orădean pe www.bihon.ro, iar altul adăuga: „Cum nu ai auzit de ei… E cea mai renumită trupă din lume. I-am văzut la Sibiu într-un club, în iulie, cu alți aproximativ 40 de spectatori ghinioniști”.

Arad

Revelionul arădean organizat pe platoul din fața Palatului Administrativ a costat nu mai puțin de 150.000 de lei. Cel mai scump dintre cele trei revelioane din vestul țării, revelionul din Arad s-a lăsat și cu scandal în condițiile în care au curs acuzele legate de impostori chiar în ceea ce privește formația – cap de afiș. Încă din 1 ianuarie, imediat după Revelionul Popular de la Arad, postările de pe rețelele de socializare indicau faptul că Goombay Dance Band (capul de afiș al evenimentului) nu a fost, de fapt, Goombay Dance Band. Lucru ușor de afirmat în condițiile în care pe afișe (chiar şi cele postate de municipalitate) solistul formației era alb, iar la fața locului, pe scena din fața Primăriei Arad, a urcat un… negru. Scandalul a mers departe pe rețelele de socializare, unde s-au invocat (și) peripeții similare din trecutul arădean nu prea îndepărat.

Jurnal arădean și www.aradon.ro au chestionat Primăria Arad cu privire la aceste inadvertențe, pe care s-au plătit bani serioși, iar secvenţe din nemulțumirile arădenilor și din răspunsul Primăriei le puteți citi mai jos.

„Că Aradul e un Pol al Sifonărilor, o știam. Dar că pot duce Sifonările în orice domeniu, pentru asta merită să fie lăudați. Să promiți că-i aduci pe Goombay Dance Band, dar să-l dai pe față cu cremă de ghete pe vecinul lui Ando și să-i spui: Pișta, ia și tu 50 lei, du-te cântă la Primărie! Asta deja e artă, e simț al umorului, merită să râdem…chiar dacă a costat 74.000 lei. Eu am râs de vreo 100k, deci merită! Goombay Dance Band e Off tour. (…) Aștept cu nerăbdare un 2019 cu Elvis și Sinatra. Ce dacă-s morți? Îi aduce cumva Primăria. La mulţi ani! La multe sifonări!”, spunea de 1 ianuarie pe pagina sa de facebook unul dintre arădenii implicaţi în viaţa urbei, Arpi Nistor. Iar postarea sa a atras alte postări pe facebook, reacţii, supărări, amintiri aproape la fel de triste despre alte concerte care nu au avut vedetele aşteptate.

„După ce fondatorul și solistul vocal Oliver Bendt s-a retras din trupă la sfârșitul anului 2016, bunul său prieten Ernest Clinton l-a succedat pe scenă, astfel că în acest moment unica formulă în care apare astăzi trupa Goombay Dance Band este cea invitată la Arad cu ocazia concertului de Revelion. (…) După retragerea lui Oliver Bendt, Ernest Clinton a rămas fidel colegilor din trupa Goombay Dance Band, li s-a alăturat, unind astfel mari hituri ale celor două trupe într-o singură voce, cea pe care arădenii au putut-o asculta cu ocazia concertului organizat de Centrul Municipal de Cultură în seara zilei de 31 decembrie 2018. Trupa concertează acum sub denumirea Goombay Dance Band featuring ERNEST CLINTON. (…) Primăria Municipiului Arad nu a încercat niciun moment să inducă în eroare sau, mai grav, să manipuleze opinia publică. Intenţia noastră a fost de a le reaminti arădenilor cine a fost trupa Goombay Dance Band şi mai ales care au fost hiturile care i-au făcut celebri”, a fost răspunsul primăriei pe subiectul deschis de arădenii nemulţumiţi.

Una peste alta, la Arad, noaptea dintre ani a fost petrecută de câteva mii de oameni în stradă, în piaţa din faţa primăriei. Vedetele au fost cele din anii ’80, finalul aparţinând, ca de obicei, focului de artificii, care a ţinut 10 minute și a fost controlat de un calculator.

În deschiderea concertului Goombay Dance Band, pe scena din faţa Palatului Administrativ au urcat, de la ora 22.00, arădenii de la Fantazia, dar şi Kamelia (solista cântând în noaptea dintre ani și la Timișoara!).

Revelionul din Arad a costat 150.000 lei. Pentru prestaţiile lor în noaptea dintre ani, trupa din Arad, Fantazia, a primit 1.500 lei pentru un recital de 40 de minute, Kamelia a primit 14.000 lei pentru cele 40 de minute petrecute pe scenă, iar Goombay Dance Band a primit 74.000 lei pentru cele 60 de minute de muzică. La toate acestea s-au adăugat cheltuieli cu transportul, masa și cazarea artiștilor. Focul de artificii de la miezul nopții a costat peste 55.000 lei.

Timișoara

Revelionul în Piața Victoriei din Timişoara a fost şi el onorat de câteva mii de timişoreni care au venit să asculte concertele oferite de Primărie şi să vadă focurile de artificii.

Comparativ cu anii trecuți, între 2018 și 2019 puțini locuitori ai Timișoarei au ales să treacă noul an în stradă la concertele din Piața Victoriei. Gândit parcă altfel decât la Arad, mai degrabă pentru tineri, la Revelionul din Timișoara au urcat pe scenă și au încălzit atmosfera doar trupe românești: Basska, Kamelia, Box Office și Sean Norvis cu MC Steliano. Capul de afiș a fost celebra trupă românească Subcarpați, una dintre formațiile preferate ale tinerilor și mai puțin tinerilor din toată țara.

Ca și la Arad, la miezul nopții, artificiile au brăzdat cerul Timișoarei, spectacolul de artificii strângând în zona Catedralei Mitropolitane mai multă lume decât la concerte. 115.000 de lei a cheltuit Primăria Timișoara pe artificii şi pe artiștii care au venit la Revelionul Popular de aici, atât pentru onorarii, cât şi pentru cazarea şi masa celor de la Subcarpați, Basska, Kamelia, Trupa Box Office, Sean Norvis & MC Steliano. Cum s-au împărţit sumele ne-a fost imposibil de aflat la debutul acestui an! Când vom primi datele, vi le vom aduce şi dvs. la cunoştinţă.

Până atunci, vă putem spune că revelionul din Timişoara a atras şi câteva nemulţumiri, dar cele mai multe au venit de la oameni mai în vârstă, care s-au arătat supărați pe faptul că trupele nu sunt cunoscute de ei.

O cititoare a Tion, Ildiko, spunea de pildă: „Am văzut io la TV că și prin alte țări ies oamenii pe afară de Revelion și beau şampanie și o toarnă ba în pahare de cristal (franţujii), ba în pahare de plastic (rușii), da no, nu stau în gunoaie și-n beznă și nu mai am chef să zic …pe scurt NU ÎN DEZASTRUL din TIMIŞOARA!!!! Şi nu ascultă muzică idioată și de prost gust și dacă nu-s manele atunci îs tot felu’ de subcarpatici, nu că nu-s ei bunicei, dar nu-s ABBA, că aia se ascultă mai de Revelion și se stă pe pavele curate și îmbrăcat elegant şamd. (…) Să te întâlnești în stradă/piață cu prietenii mi se pare ceva șic/stilish sau cum să zic ….da’ asta-i în alt film… micul dejun la tiffani’s, nu la kfc, şamd.”