Cinci curse pe săptămână din Oradea spre Antalya

„Pentru orădeni este foarte bine”, ne asigură Natalia Birău, de la agenția de turism Simbotour. Rămâne de văzut, însă, cum se vor umple avioanele.

Astfel, potrivit informațiilor transmise de Natalia Birău, vineri, 7 iunie 2019, tour-operatorul Kușadasi va zbura cu Air Bucharest spre Antalya.

După două zile, duminică, 9 iunie, Christian Tour va decola cu primul său zbor din sezonul estival 2019. Anul trecut, Christian a zburat cu Blue Air. Deocamdată, nu se cunoaște numele operatorului aerian cu care va zbura la anul.

Luni, 10 iunie, este programat să decoleze primul avion Need Tour spre Antalya, cu Corendon Airlines. Tour-operatorul turc Need Tour are în plan să susțină două zboruri charter pe săptămână de la Oradea spre Antalya, luni și miercuri.

În fine, sâmbătă, 15 iunie, avionul companiei Corendon, pus la dispoziție de tour-operatorii Paralela 45, Fibula și NovaTravel (TUI), va debuta de la Oradea spre Antalya.

Turcia – din nou la modă

„Avionul Christian Tour din luna iunie 2018 era plin încă din ianuarie”, ne relevă Natalia Birău. De altfel, destinația Turcia este din nou la mare modă între turiștii ruși, germani și, iată, români, după ce atentatele în țara condusă de Erdogan s-au împuținat în mod simțitor.

Christian Tour și Need Tour au fost primii tour-operatori care au pus avioane pe Aeroportul Oradea, cu destinația Antalya. Aceste avioane s-au umplut, în 2017 și 2018, încurajând și alți tour-operatori să zboare de la Oradea spre litoralul turcesc de la Mediterana.

Rămâne de văzut ce tour-operatori vor rezista în acest climat de concurență canibală.

Din păcate, însă, Aeroportul Oradea are mari șanse să rămână fără curse regulate în iarna 2018 – 2019, după ce Ryanair a anunțat că-și suspendă zborurile, iar alte companii întârzie să facă anunțuri.