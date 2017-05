Cinci junioare pentru Naţionala de handbal

Alexandra Cristea (centru), Diana Boitor (intermediar stânga), Georgiana Leghezău (pivot) Renata Tem (portar), Mara Abrudan (inter dreapta) sunt fetele selecţionate în acest an pentru trialul organizat de Federaţia Română de Handbal pentru reprezentativa de junioare 3 a României. Primele patru handbaliste provin de la ACS Tonic Oradea, antrenor Sabin Dacău, iar cea de-a cincea este formată la Alpha Oradea, de echipa de antrenori coordonată de George Tăutu.

Fiecare dintre ele are în geanta de antrenament „bastonul de mareşal ” al Cristinei Neagu, a lui Karabatic, ori al Luminiţei Huţupan. Selecția pentru reprezentativa României se va desfășura la Craiova, în prezența conducătorilor tehnici ai federației, dar și ai celor ce conduc Centrul Olimpic de Excelenţă. Acţiunea este supervizată de marea handbalistă Steluţa Luca.

Viitorul handbalului

Handbalul românesc s-ar putea baza şi pe munca antrenorilor de juniori de la Oradea. După coordonatorul Alexandra Buzilă, fostă jucătoare la Tonic, Alex Laslău şi Eugen Borz, de la Alpha Oradea – convocaţi până acum la selecţionatele de serie – alte junioare bat acum la porţile lotului naţional. Toate mânate de o singură dorinţă: de a fi „number one”, indiferent de numărul de pe tricou.

Iată cine sunt aceste sportive şi care sunt gândurile lor. Intermediarul stânga Diana Boitor: „Când sunt pe teren mă simt de parcă aş fi într-o altă lume…Am început handbalul în anul 2010, atunci când prima mea antrenoare, doamna Doina Ardelean, a venit la şcoala mea pentru a face o selecție. La sfârșitul anului 2015 am venit la Tonic avându-l prima oară antrenor pe domnul George Tăutu, apoi pe domnul Nicu Chioibași, iar în prezent cel care ne este mentor este domnul Sabin Dacău… Când intru pe teren, intru cu gândul de a da tot ce am mai bun din mine”. Idolul Dianei este Nicola Karabatic, jucător al echipei Paris Saint-Germain.

Pivotul Giorgiana Leghezău spune că atunci când intră pe terenul de hanbal este echivalent cu a fi în alt univers. „Mă simt fantastic! Mă antrenez de 3 ani şi jumătate, iar mentorii mei au fost Potre Bucur, Nicolae Chioibaşi, iar in prezent Dacău Sabin”. Idolul ei e Cristina Neagu, iar la trialul de la Craiova, Giorgiana spune merge cu „gânduri bune pentru un viitor strălucit în handbal”.

Alexandra Cristea – coordonator de joc – dezvăluie că: „pe lângă faptul că îmi doresc să câștigăm fiecare meci, am emoții care mă ajută să dau tot ce pot din mine şi încerc să mă concentrez pentru a face de fiecare dată un meci bun. Am început handbalul ca o joacă acum 7 ani sub îndrumarea doamnei Doina Ardelean, iar mai apoi m-am antrenat cu domnii George Tăutu, Nicu Chioibaşi, iar în prezent antrenorul meu este domnul Sabin Dacău”. Ce speră Alexandra după trial? „În urma acestei selecții îmi doresc să fiu remarcată şi să încerc să ajung printre cele mai bune jucătoare de handbal. Pe lângă Cristina Neagu, îmi plac foarte mult Nora Mork, Oana Manea şi Isabelle Gullden”. Alexandra face performanţă nu doar pe terenul de handbal, ci şi la şcoală. „De cele mai multe ori învăț până târziu în noapte, dar îmi doresc acest lucru şi nu consider că fac sacrificii”, spune coordonatorul de la Tonic.

Pentru portarul Renata Tem, atunci când intră pe teren e similar cu a te deconecta de la problemele din viaţa de zi cu zi. „Acolo pot să fac ceea ce îmi place alături de prietenele şi coechipierele mele. Mă antrenez de aproape 7 ani, iar mentorii mei au fost și sunt Doina Ardelean, Tăutu George, Nicu Chioibaşi, Sabin Dacău si tatăl meu, Tem Ștefan, care m-a ajutat să descopăr acest sport şi de-a lungul anilor m-a ajutat foarte mult. La trial mă duc cu speranța de a reuși să ajung în echipa națională de junioare şi sunt foarte fericită că am fost aleasă să mă duc la selecție. Idolul meu este Huţupan Luminița, care a fost cea mai bună portăriţă a lumii”, spune Renata.

Cea mai mică dintre fetele care au intrat în atenţia antrenorilor de serie Sabin Dacău şi Cipriana Petric, eleva Şcolii Dacia, Mara Abrudan vorbeşte la rândul ei cu pasiune despre handbal. „Pe terenul de handbal sunt pur şi simplu fericită. Acolo poţi să araţi şi cunoştinţele tehnice pe care le dobândeşti la antrenament, dar şi să-ţi pui în valoare logica, inteligenţa pe care ţi-o antrenezi la orele de matematică. Pur şi simplu poţi să faci diferenţa dând o pasă potrivită fix în secunda care trebuie. De aceea, hanbalul e o mare plăcere şi o provocare… Pentru ceea ce sunt azi îi mulţumesc antrenorului meu de la Alpha, domnul George Tăutu, întregii echipe de antrenori şi fetelor Alpha Oradea. Regret că în această formulă nu e şi prietena mea de la Alpha Andrada Marian, o extremă de excepţie. Sunt sigură însă că în viitorul apropiat şi alte fete vor fi opţiuni serioase pentru antrenorii care fac selecţiile. Vreau ca toţi cei care mi-au acordat încrederea lor să fie mândri de mine: tatăl meu Traian Abrudan, care a jucat şi el handbal, unchiul meu Traian Sudrigianu, multiplu campion naţional la atletism… E un pedigree care mă obligă şi mă montează pentru a-mi atinge visul… acela de a fi o handbalistă de talia Cristinei Neagu, de a fi mereu Alpha, adică numărul 1!”.