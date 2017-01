CJ Bihor, scărmăneala continuă

Prima şedinţă a Consiliului Judeţean din acest an a readus aleşii judeţului pe baricadele de la finalul anului trecut. Cu mici excepţii, liberalii s-au încăpăţânat să boicoteze orice proiect care nu e direct legat de primăriile liberale din judeţ. Boicotul lor a avut efect pe fondul absenţei pesedistului Ioan Gheorghe Ţara, aşa că doar jumătate plus unul din proiectele de pe ordinea de zi au trecut la vot.

„Nu e nimic deosebit, e prima dată când ne lipseşte un consilier. Este jocul politic să fructifice (liberalii n.r.) situaţia. Va fi o şedinţă extraordinară şi vor trece şi restul materialelor”, a fost concluzia preşedintelui CJ, udemeristul Pasztor Sandor.

Au picat, la vot, mai multe proiecte referitoare la drumuri judeţele, cu excepţia celor care ating comuna Vârciorog, unde este primar liberal. Pentru acestea, liderul grupului liberal, Ionel Avrigeanu, a invocat că acestea au fost introduse pe ordinea de zi abie marți dimineaţă.

A mai fost picat proiectul pentru reluarea licitaţiei la terminalul nou al Aeroportului dar şi cel pentru prelungirea chiriei Muzeului în spaţiul aparţinând Episcopiei Romano-Catolice.

Şedinţa Consiliului Local de marți a început cu 15 proiecte pe ordinea de zi şi s-a încheiat cu 25 de materiale votate. O bună parte au fost adăugate în debutul întrunirii, după ce anterior fuseseră discutate în şedinţele pe comisii. Prin şeful grupului, Ionel Avrigeanu, liberalii au cerut insistent retragerea materialelor suplimentare de pe ordinea de zi, sub ameninţarea că nu le vor vota. O scuză, în fond, pentru că liberalii din CJ şi-au făcut o practică din a vota doar în mod extraordinar proiectele de pe ordinea de zi. Asta pentru a le arăta celor din PSD-UDMR-ALDE limitele majorităţii simple pe care o deţin. S-a perpetuat, deci, starea de anul trecut, ocazie de lungi şi acide replici în şedinţe, cu beneficii minore pentru bihoreni.

Un vot absent

Doi consilieri au lipsit marți, de la prima întrunire a Consiliului Judeţean Bihor – liberalul Bodea Nicolae-Dan şi social-democtratul Gheorghe Ţara. Absenţa celui de-al doilea a fost suficientă pentru ca aprobarea de proiecte să depindă de pofta liberalilor.

Scărmăneala s-a instalat de la bun început, când liberalii au reclamat numărul mare de proiecte adăugate la ordinea de zi anunţată cu o zi înainte.

La CJ şi la CL

„Azi (marţi n.r.), în comisii, am aflat că sunt 25 de proiecte în loc de 15. Vă solicit să le retrageţi pe cele adăugate, altfel, nu le vom vota. Cu tot respectul, se ştia de anul trecut că lucrările se calculează cu TVA 19% în loc de 20%, aceasta este singura modificare”, a intervenit Ionel Avrigeanu, liderul liberalilor din CJ. Explicaţiile au venit de la preşedintele CJ, Pasztor Sandor: „Ieri (Luni n.r.) am primit un fax de la Guvern prin care ni s-au cerut lucrările propuse pentru finanţare prin PNDL. Este dreptul dvs. să nu le votaţi şi atunci nu se vor mai face acele lucrări. Noi am lucrat toată noaptea la actualizarea proiectelor şi v-au fost prezentate în comisii”. Explicaţiile nu l-au convins pe Avrigeanu şi liberalii au votat contra ordinii de zi, fapt ce nu a contat prea mult în economia şedinţei.

De altfel, practica adăugării de urgenţe la borderou este frecventă în plenul Consiliului Local Oradea (CL), unde liberalii deţin puterea. Opoziţia comentează, de regulă, situaţia dar nu cu vehemenţa liberalilor de la Judeţ.

Picate

În aceste cuvinte, formula „Picat, vă mulţumesc” s-a auzit după o bună parte din materialele supuse votării. Au fost respinse, pe bandă rulantă, printre altele, proiectul referitor la prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de locațiune nr. 2082/10.11.2011 încheiat între Episcopia Romano-Catolică Oradea, Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Muzeul Țării Crișurilor Oradea sau proiectul privind aprobarea rețelei unităților de învățământ special la nivelul Județului Bihor pentru anul școlar 2017 – 2018.

De asemenea, plenul a respins proiectele referitoare la actualizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru porţiuni de drum: Beliu – Tinca – Leş sau Tăşad – Copăcel Serghiş dar şi proiectul privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru extinderea şi modernizarea terminalelor de pasageri pe Aeroportul Oradea.

Promovate

Dintre proiectele importante aprobate de CJ figurează drumurile care au legătură cu comuna Vârciorog, localitate al cărei primar liberal s-a şi aflat în sală pe durata şedinţei. Şi Salvamontul a avut parte de „graţiile” liberalilor: cu voturile acestora s-a aprobat proiectul privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă Centrului de Pregătire pentru Salvatori Montani în Bihor, beneficiind de experiența elveţiană din St. Gallen.

Încleştărilor la microfon şi schimburilor de replici peste mese, Pasztor le-a opus o poziţie mai degrabă calmă: e normal ca liberalii, aflaţi în opoziţie, să speculeze absenţa unui vot al alianţei aflată la putere. Materialele picate vor fi repuse pe ordinea de zi în cadrul unei şedinţe extraordinare.