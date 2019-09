„Clipe care dispar” în inima Maramureşului

Directorul artistic al trupei Arcadia Șerban Borda a decis să însuflețească holului și foaierului Teatrului Arcadi prin găzduirea unor serii de expoziții temporare ale unor artiști plastici, graficieni, sau artitști fotografi din Bihor dar și din alte județe.

Prima care deschide această serie este artistul fotograf Mariana Scubli cu expoziţia de fotografie „Zestrea Maramureșului”, care a fost vernisată joi. Mariana Scubli este din Oradea dar a ajuns în Maramureş căsătorindu-se. „Tare mult am jelit după Oradea. Dar după ce am ajuns în Maramureş, am ajuns să cunosc ce înseamnă tradiţii şi obiceiuri şi mi-am dat seama că este locul unde încă se păstrează”. Toate fotografiile sale sunt instantanee, pentru că artistei nu îi place să regizeze, surprinde doar „clipe care dispar”.

Fotografiile sunt într-un format mai mare pentru că au fost expuse şi la Festivalul internaţional de artă de la Ivano Frankivsk, Ucraina, unde Mariana Sculi a fost invitată de Ambasada României, fiind puse pe simezele Muzeului Regional din localitate. Şi Ambasada din Kiev a printat 24 dintre fotografii, pe un format şi mai mare, 1×1,2 m, realizând o expoziţie permanentă în Kiev. Expoziţia va fi expusă de Ziua României. Mariana Sculi va fi prezentă la Luxembourg, cu o altă expoziţie, tot de Ziua României şi la distanţă de o săptămână şi la Bruxelles. Cu aceeaşi expoziţie, „Zestrea Maramureșului”, a fost prezentă şi la Festivalul Medieval de la Arad.

Datini şi meşteşuguri

Imaginile surprind biserica de la Deseşti, ridicată în secolul XVI-lea, care face parte din patrimoniul UNESCO, instantanee cu copii la Muzeul Satului din Sighetu Marmaţiei, festivalul lui Peter Hurley, irlandezul îndrăgostit de România, festival dedicat meşteşugurilor româneşti pe Valea Stejarului sau Valea Porcului, lângă Sighetu Marmaţiei. Artista a mi imortalizat Crăciunul în Maramureş, la Muzeul Satului din Baia Mare, sau Festivalul de datini, în Sighetu Marmaţiei, care are loc în fiecare an în data de 27 decembrie, care prezintă pocnitul biciului sau purtatul măştilor care sperie spiritele rele, apoi a surprins meşteşuguri şi obiceiuri care încă dăinuie în Maramureş, precum torsul lânii, măcinatul grâului la moară, spălatul la râu, dar şi ultimul meşter popular lutier din localitatea Glod.

Mariana Scubli a mulţumit Danei Ionaşcu, preşedinte al clubului Rotary Art Nouveau Oradea, pentru că datorită clubului a ajuns să expună în foaierul Teatrului Arcadia, dar şi datorită directorului Şerban Borda, care a fost deschis la acest tip de fotografie. De altfel, artista le-a făcut cadou două dintre fotografiile din expoziţie dar printate la dimensiuni mult mai mici. „Îţi mulţumim pentru zestrea pe care ne-ai adus-o aici”, a spus Dana Ionaşcu la vernisajul expoziţiei.

Criticul de artă Ramona Novicov a fost surprinsă de instantaneele admirate: „E multă sensibilitate în toate aceste imagini şi mă fac să mă gândesc la lumea lui Caravaggio, care a intrat foarte adânc în aceste contraste ale sufletului uman. Sighetul este o perlă într-o lume destul de controversată. Cum e posibil ca în acest carusel nebun postmodern să mai existe o oază nealterată de puritate şi rădăcini care duc chiar până în inima facerii lumii, la codul genetic al acestui neam?”

Expoziția va sta pe simeze până duminică, 29 septembrie, și va reveni după data de 5 octombrie.