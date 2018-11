Clubul de dans oradean Mana Dance Academy, medaliat la Timişoara

Competiţia s-a desfăşurat pe durata a două zile şi a găzduit cluburi din mai multe ţări europene. Printre cluburile din România participante la concurs s-a aflat şi Mana Dance Academy, care a prezentat mai multe coregrafii, toate fiind premiate.

Astfel la categoria hip -hop grupul Four Dance s-a clasat pe locul doi, Trio Dance – locul 2, Duo junior locul doi, respectiv trei. Formația juniori Savage a ocupat prima poziţie a podiumului, formație juniori începători – locul, formaţia M.D.A.& Complex Cefa & For One Tileagd- locul 3.

Grup mini -M.D.A & – Complex Cefa & For One Tileagd – locul 1.

Categoria Latino Carribien a fost dominată de dansatorii de la Mana Dance Academy. Astfel, formație juniori – Bachata Valentino – locul 1, formație juniori – Bachata începători -M.D.A.&Complex Cefa- Que Bonito – locul 1, formație adulţi – Salsa Aquanille – locul 1, formație junior – Salsa Imaginar- locul 1.

Pe poziţia a doua la categoria Duo carribien show juniori s-au clasat orădenii Fuzi Richard – Cuc Cristina. Prima treaptă a podiumului la Free Style Bachata Junior, la Free Style Salsa juniori a fost adjudecată de ademenea de dansatorii orădeni.

La Free Style Bachata Adulți Cătălin Magui Cătălin şi Cristina Magui Cristina au ocupat locul doi iar la All Style Juniori Marc Baciu Marc şi Nicola Chiru Nicola s-a clasat pe primul loc.