Clubul Nautilus, 12 ani de existență

Amatorii de scufundări dornici de aventură au posibilitatea să practice acest sport în cadrul Clubului Nautilus. Clubul a luat naștere în urma unei întâmplări tragice, cu scopul de a preîntâmpina asemenea evenimente.

Inițiatorul clubului, Tamás Lunca, a povestit că în 2004, pe când era ofițer la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana”, a fost solicitat să caute trei oameni în apele Crișului Repede.

„Scufundările le-am început în 2004, în urma unui eveniment tragic care s-a întâmplat la Oradea. Atunci, o mașină Oltcit a plonjat în Criș. Accidentul s-a soldat cu trei victime. Astfel, am fost nevoit să căutăm cei trei oameni. Atunci, a luat ființă o primă echipă de scafandri la Pompieri, care interveneau pentru aceste evenimente. Totul a început ca o meserie. Pe urmă, împreună cu colegii de la Poliție, Pompieri și Salvamont, am înființat un club de scufundări numit «Nautilus», a rememorat Tamás Lunca, președintele Clubului.

Aceasta este însă partea urâtă a scufundărilor. Nu este o plăcere – susține Tamás – să caute oamenii dispăruți în lacuri sau râuri.

„Nu este deloc plăcut să cauți un om sub apă. Acestea sunt misiunile noastre la care suntem solicitați. Facem și asta pentru că, în cadrul asociației, ne-am asumat această misiune de a sprijini activitatea pompierilor”, a mai spus fostul pompier.

De atunci, Clubul a avut diferite misiuni, evenimente, dar și excursii. Cei peste 800 de membri ai săi au vizitat cele mai uimitoare locuri, au înotat alături de nenumărate exemplare de rechini, țestoase masive, delfini, baracude, foci, balene și pisici de mare.

De departe, lumea subacvatică, cu cei mai colorați corali, cele mai spectaculoase peșteri subacvatice și numeroase specii de pești, i-a atras pe scufundători pe fundul apelor.

Comunitatea scufundătorilor

„Ne mândrim cu cel mai mare club de scufundări din țară. Am înființat acest club pentru a avea o comunitate cu care să mergem la scufundări în țară, dar și în străinătate. În străinătate am început cu Croația – un vis al scufundătorilor începători. În fiecare vară, acolo am făcut exerciții și diferite scufundări de agrement. După Croația, au urmat țările exotice. În 12 ani, ne mândrim că am fost în diferite țări exotice, atât în Caraibe, cât și în zona Asiei”, a dezvăluit Tomi, așa cum îl alintă prietenii.

Ultima ieșire a Clubului a fost în Jamaica, una dintre cele mai tari destinații de scuba diving din lume. Aici, 27 de persoane au făcut cunoștință cu biodiversitatea extraordinară a Caraibelor, lumea multicoloră a peștilor și alte atracții ale insulei. Ceea ce au trăit acolo este, după cum înșiși membrii clubului mărturisesc, ceva de nedescris în cuvinte.

„Am organizat o ieșire în Caraibe, cu o escală de câteva zile la New York și o săptămână în Jamaica. Jamaica este o insulă foarte frumoasă. Am avut ocazia să ne scufundăm într-o apă de 30 de grade Celsius și am văzut multe vietăți interesante, cum este și rechinul, cu care am dat mâna, fără să reprezinte un pericol pentru noi. Am vizitat insula, cu multe cascade, râuri tropicale, a fost ceva senzațional pentru noi”, a descris Tamás.

El a făcut un top al celor mai frumoase locuri de sub apă, pe care le-a vizitat. Astfel, pe locul I a plasat Raja Ampat din Papua (partea indoneziană), pe locul 2 insula Sipadan din Malaezia, iar pe locul 3 a pus Insulele Maldive.

Nicio incursiune în lumea subacvatică nu s-a soldat, din fericire, cu vreun accident.

„Nu a murit nimeni, deși lumea crede că scufundarea este periculoasă. Aceasta poate fi practicată și de la 10 ani. Când faci scufundare o faci din plăcere, ești într-o flotabilitate neutră și savurezi tot ce înseamnă lumea subacvatică. Când ne-am băgat la rechini, mai exact în Africa de Sud, la «întâlnirea» cu rechinul alb (cel mai mare răpitor subacvatic) ne-am scufundat doar în cuști. A fost singura dată când ne-am scufundat în cușcă, pentru că, totuși, un răpitor de șapte tone prezintă un pericol.

În rest, la toate speciile de rechini ne-am scufundat free, deoarece știm că rechinii nu sunt animale iresponsabile. Știu ei că nu suntem noi trecuți în meniul lor. Nu atacă ei scafandri fără vreun motiv. Accidentele cu rechini se întâmplă la cei care practică surfingul, când lumea face baie deasupra. În rest, nu știu să se fi întâmplat accidente cu scafandri”, a mai explicat Tomi.

Următoarea expediție de scufundări a celor de la Nautilus este în luna iulie, pe insula Rab, la care vor participa peste 70 de persoane. În cadrul Clubului se desfășoară atât activități de formare a viitorilor scafandri, cât și de organizare a diferitelor evenimente.

Cursurile presupun mai multe etape: unele teoretice, altele practice. Orele de practică se derulează în prima fază în bazin, apoi în ape deschise.

„Un curs de scufundări, dacă din punct de vedere medical doritorul este apt pentru sporturile nautice, poate să înceapă de la 10 ani. Vârstă maximă nu există. Cel mai în vârstă scafandru a fost de 70 de ani și a făcut față tuturor cerințelor cursului”, a explicat instructorul de scufundări Tamás.

Întrebat care a fost cea mai mare adâncime pe care a atins-o, Tamás a explicat că aceasta este de 18 metri pentru absolvenții începători și de 40 de metri pentru scafandrii profesioniști.