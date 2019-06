CN Octavian Goga Marghita, a doua oară Școală Europeană

Pe 4 iunie la București, la Palatul Parlamentului, a avut loc premierea unităților școlare care au primit statul de școală europeană. La premiere au participat, din partea Colegiului Național Octavian Goga, directorul Marcel Emil Sas Adăscăliții, coordonatorul pentru proiecte si programe europene, Loredana Braia și președintele Consiliului Școlar al elevilor, Iulia Braia. Premierea a fost facută de doamna ministru Ecaterina Andronescu.

Învățământ de calitate

În acest an școlar, Colegiul Național Octavian Goga Marghita a participat pentru a doua oară la competiția „Școală Europeană”, organizată de Ministerul Educației. „Am avut privilegiul de a obține, tot pentru a doua oară, Certificatul de Școală Europeană. Spre bucuria mea și a cadrelor didactice de la Colegiul Național «Octavian Goga» din Marghita, ni s-a confirmat, încă o dată, valoarea și calitatea învățământului pe care îl oferim, de ani întregi, orașului în care trăim. Dacă în anul 2011 am reușit să obținem Premiul II la secțiunea „Școala Anului” în cadrul „Galei Premiilor în Educație” organizate de Fundația Dinu Patriciu, iar în 2013 câștigam pentru prima oară titlul de Școală Europeană, prin eforturi susținute și dedicare totală din partea noastră, iată că, în 2019 ne-ați oferit prilejul de a arăta, din nou, că educația în România mai are speranțe, că mai există profesori serioși, implicați și elevi muncitori, consecvenți și dornici să se afirme, cu care ne putem mândri pe plan național și internațional”, se arată într-o scrisoare adresată de directorul Colegiului Național Octavian Goga Marghita, Marcel Sas Adăscăliții, ministrului Educației Ecaterina Andronescu.

În opinia directorului de la Goga, organizând astfel de competiții precum „Școala Europeană”, echipa managerială de la Ministerul Educației încearcă să traseze noi direcții în evoluția învățământului românesc, cu scopul de a-l alinia la standarde europene. „Pregătind documentația necesară pentru competiție, am fost plăcut impresionat să observ cât de mult accent puneți pe colaborarea cu instituții de învățământ din spațiul european, cât de importantă este pentru dumneavoastră implementarea valorilor europene în rândul elevilor și integrarea acestora în viața școlii, dar mai ales a comunității. De asemenea, e de remarcat felul în care acest concurs stabilește și promovează un etalon pe care ar trebui să-l atingă toate instituțiile din țara noastră”, spune directorul Marcel Sas Adăscăliții în scrisoarea adresată ministrului Ecaterina Andronescu, care e convins că acest statut e o provocare pentru ca unitățile de învățământ să-și îmbunătățească oferta educațională.

Oferte îmbunătățite

„ Fiindcă oferiți prilejul ca școlile românești să obțină statutul de școli europene, multe instituții sunt acum încurajate și provocate să-și îmbunătățească oferta în domeniul educației și al formării profesionale, lucru ce nu poate să ducă, pe termen lung, decât la creșterea calității învățământului autohton. Așadar, competiția «Școala Europeană» are rolul de a determina instituțiile furnizoare de educație din România să se integreze în diversitatea sistemelor europene, fiind, de fapt, singura competiție națională care își poate asuma, pe bună dreptate, acest merit.

Nu pot să nu-mi exprim aprecierea pentru ideea unui proiect atât de amplu, pentru efortul depus de echipa de jurizare, dar mai ales pentru privilegiul pe care ni l-ați acordat, acela de a redeveni «Școală Europeană». Pentru localitatea noastră, pentru întregul județ, de altfel, aceasta este o onoare deosebită. Sperăm să putem menține standardele ridicate și în continuare, dovedind că suntem demni de noul nostru statut și de a rămâne școala de prestigiu care suntem acum!”, a concluzionat directorul Coleguiului Octavian Goga Marghita, profesorul Marcel Sas Adăscăliții.

Competiția „Şcoală Europeană” se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale și constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra culturii organizaționale și a ethosului școlii.

Lansată în 2004 ca semn al recunoaşterii contribuţiei şcolilor româneşti la sprijinirea eforturilor României de integrare în Uniunea Europeană, Competiţia pentru obţinerea certificatului „Şcoală Europeană” este recunoscută de instituțiile europene ca un bun exemplu de susținere și valorizare a parteneriatelor școlare dezvoltate în cadrul programelor europene din domeniul educației și formării profesionale. Certificarea școlilor cu titlul „Școală Europeană” le conferă recunoștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale, iar eforturile pe care le fac pentru menținerea titlului obținut, determină un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi și noi proiecte, ceea ce conduce la o îmbunătățire a managementului școlar și la dezvoltarea unei culturi organizaționale solide.