Coaliţia Rogerius se ţine persecutată de Poliția Locală

Coaliţia Rogerius se declară revoltată de atitudinea Poliţiei Locale, pe care o acuză că a transformat asociaţiile de proprietari în victime ale metodelor Poliţiei Primăriei de „a-şi rotunji veniturile”. Asociaţiile de proprietari nu sunt de vină pentru mizeria din jurul ţarcurilor de gunoi, pentru salubritate fiind responsabil operatorul RER Ecologic Service, cu care există contract. Mai cu seamă că RER tocmai şi-a scumpit serviciile, subliniază oamenii asociaţiilor din cartierul Rogerius. Dacă vrea să amendeze, Poliţia Locală ar trebui să se concentreze pe modul în care RER îşi face treaba şi să-i identifice pe acei orădeni care aruncă gunoiul la întâmplare, este mesajul Coaliţiei Rogerius către Primăria Oradea.

„Am atras atenţia lui Mălan”

Spicuim din comunicatul Coaliţiei Rogerius, semnat de Ioan Horvath: „Membrii Coaliției Rogerius își exprimă profunda dezamăgire și dezaprobă faptul că, nicio autoritate sau instituție publică de supraveghere, nici un consilier local nu a luat atitudine până în acest moment față de acest mod de abordare!

Suntem nevoiți să reamintim că în urmă cu trei ani, cu ocazia unei întâlniri a Coaliției cu viceprimarul Mircea Mălan și a unei dezbateri de la Primăria Oradea, am atras atenția asupra multiplelor deficiențe și posibilelor abuzuri pe care le poartă regulamentul în cauză, prin faptul că „migrația gunoiului” va fi un fenomen de neoprit în această formulă, iar amenzile vor trebui acordate vinovaților, indivizilor sau grupurilor de indivizi ce încalcă normele și nici într-un caz nu asociațiilor de proprietari care și-au îndeplinit sarcinile ce le revin față de reglementările locale în vigoare.

Asociaţiile, adversari?

Ca de obicei, fără a se ține cont de aceste propuneri venite dinspre societatea civilă, regulamentul nu doar că a fost adoptat și pus în practică în formă deficitară, Poliția Locală aplică amenzi de parcă asociațiile de proprietari le-ar fi atât adversari, cât și o sursă de venit sigură. Dorim să precizăm că asociațiile de proprietari membre ale Coaliției Rogerius au contestat în instanță aceste amenzi, vor continua să le conteste, totodată îndeamnă și alte asociații să procedeze în același mod, cetățenii orădeni neavând obligația de a plăti supratexe pentru derapaje care trebuie urgent îndreptate!

Menționăm că, orădenii prin asociațiile de proprietari se îngrijesc în a colecta și îndepărta resturile menajere prin plata unui prestator – RER Oradea. Ținând cont de un simplu calcul, prin care în ultimul an taxa pentru gunoi menajer s-a mărit cu aproximativ 1,10 lei / persoană / lună, la cele circa 67.000 de apartamente cu o medie de doi locatari, avem aproximativ 150.000 lei pe care orădenii le plătesc lunar în plus față de prima jumătate a anului trecut. Din păcate, pe lângă acest efort pecuniar al orădenilor, se mai aplică și amenzi usturătoare, abuziv! Nu intelegem de ce Poliția Locală are printre obiectivele princiapale amendarea cetatenilor onești, in loc să lupte pentru siguranța cetățeanului, descurajarea vadalismului, și totodată nu răspund promt la solicitările reale ale cetățenilor!?

Refuză culpa comună

Având în vedere cele descrise, totodată, ținând cont de faptul că între o asociație de proprietari și prestatorul de serviciu (RER) există un contract, până în momentul în care clauzele acesteia sunt respectate de asociația de proprietari, Poliția Locală Oradea trebuie să își reevalueze atitudinea și abordarea față de cetățenii municipiului Oradea, iar dacă neapărat vor să își rotunjească veniturile cu amenzi, trebuie să își reorienteze „ținta” către indivizii care înfăptuiesc aceste neregularități sau față de firma prestatoare de serviciu care nu implementează cu succes îmbunătățirile necesare. Spunem în continuare un NU hotărât oricărei activități injuste a oricărei autorități ce amendează în stil comunist, invocând „culpa comună”!”