Cocktail Party , de acum, în fiecare lună la DoubleTree by Hilton Oradea

Alături de oaspeții din hotel, au luat parte la acest eveniment și reprezentanți de seamă atât din administrația publică, presă cât și din mediul de afaceri privat al Oradiei. Daniela Lazăr s-a alăturat echipei de la DoubleTree by Hilton din Oradea având o experiență de peste 20 ani în ospitalitate. Așa cum a declarat în deschiderea evenimentului, dna Daniela Lazăr își dorește să transforme Oradea, alături de hotelul DoubleTree by Hilton, într-un pol de influență pe harta turistică a României.

Infrastructura în curs de perfecționare, echipele de specialiști din toate domeniile care își desfășoară activitatea în Oradea, fac din acest oraș un viitor potențial centru de dezvoltare atât în domeniile social, de afaceri cât și turism.

“Hilton este simbolul ospitalității, al confortului și atenția la detalii. Este brandul care a scris istoria în domeniul hotelier. Împreună vom rescrie istoria turismului în Bihor, Oradea – aici la noi acasă. Vă mulțumesc pentru primirea care mi-ați făcut-o și trebuie să vă mărturisesc că sunt convinsă că împreună vom realiza tot ce ne propunem.”- a declarant Daniela Lazăr în cadrul evenimentului menționat anterior.

Acest cocktail party deschide calea unui lung șir de evenimente ce au ca scop socializarea și dezvoltarea de parteneriate mutual avantajoase în mediul de afaceri din Oradea.

Hotelul Doubletree by Hilton Oradea este situat pe Aleea Ștrandului, nr. 9, România, cod poștal 410051. Pentru mai multe informații despre hotel, vă rugăm să vizitați pagina dedicată hotelului la www.oradea.doubletree.com sau să contactați hotelul direct +40 (0) 259 259 259.



Despre hotelurile DoubleTree by Hilton

Având un număr de peste 500 de hoteluri de lux în oraşe cheie, zone metropolitane şi destinaţii de vacanţă în toată lumea, hotelurile DoubleTree by Hilton sunt perfect concepute pentru a asigura un real confort tuturor persoanelor care călătoresc în scop de afaceri sau turiştilor. Fiecare oaspete DoubleTree by Hilton trăieşte o experienţă unică, începând cu celebrele prăjituri cu fulgi de ciocolată cu care aceştia sunt întâmpinaţi la check-in, până la avantajele programului de fidelizare Hilton HHonors®. Pentru a afla mai multe informaţii despre orice hotel DoubleTree by Hilton, oaspeţii pot vizita site-ul www.DoubleTree.com sau pot contacta direct orice agent de turism. De asemenea, ne puteţi contacta pe www.facebook.com/doubletree, www.twitter.com/doubletree şi www.youtube.com/doubletreehotels. Cele mai noi ştiri le puteţi afla accesând www.doubletreebyhiltonglobalmediacenter.com.

Despre Hilton Worldwide

Hilton Worldwide este una dintre cele mai mari companii hoteliere din lume, care cuprinde sectorul serviciilor de cazare, începând cu hotelurile si statiunile de lux si terminând cu apartamente pentru sejururi prelungite şi hoteluri cu preţuri medii. Timp de 92 de ani, Hilton Worldwide a oferit oamenilor de afaceri şi turiştilor cele mai bune condiţii de cazare, servicii, facilităţi şi avantaje. Compania este dedicată continuării tradiţiei sale de a oferi experienţe de neuitat oaspeţilor săi, prin intermediul brandurilor sale globale. Acestea cuprind peste 3.900 de hoteluri şi 640.000 de camere in 91 de ţări, incluzând Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites Hotels, Hilton Garden Inn, Hampton Hotels, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton şi Hilton Grand Vacations. De asemenea, compania gestioneaza programul de fidelizare Hilton HHonors®. Pentru mai multe informaţii despre companie, vă rugăm să vizitaţi www.hiltonworldwide.com , www.facebook.com/hiltonworldwide.com, www.twitter.com/hiltonworldwide, www.youtube.com/hiltonworldwide, www.flickr.com/hiltonworldwide si www.linkedin.com/company/hiltonworldwide.

Advertorial!