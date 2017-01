Colaborare internaţională pentru conexiunea dintre tineri şi piaţa muncii

Recent s-a desfăşurat în Schwerin, Germania, prima întâlnire a proiectului de mobilitate Erasmus+„Working in Partnerships – Successful Cooperation Between Youth Work and Enterprises“.

Acolo, România a fost reprezentată de Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” din Oradea, în calitate de partener, prin managerul proiectului, directorul Ruben Filimon, şi coordonatorul proiectului, prof. Delia Mela.

Liderul acestui proiect este SBW Schwerin – o instituţie care oferă stagii de orientare în carieră şi stagii de reconversie.

Alţi parteneri internaţionali ai acestui proiect sunt instituţii din Franţa, Serbia şi Lituania, care au ca obiect de activitate orientarea tinerilor în carieră.

„Scopul proiectului este de a dezvolta un toolbox cu metode şi instrumente pentru organizarea cu succes şi punerea în aplicare a unei colaborări internaţionale ce vizează conexiunea dintre tineri şi piața muncii. Ca beneficiari ai acestui proiect sunt vizați tinerii, dar în aceeaşi măsură şi instituţiile educaţionale, companiile de pe piaţa muncii şi, nu în ultimul rând, instituţiile non-guvernamentale care pot face legătura dintre mediul educaţional şi companii”, spune managerul de proiect Ruben Filimon. În discuţii au fost aduşi şi tinerii „defavorizați”, unde „defavorizat” nu înseamnă doar dezavantaje fizice, ci şi psihologice, sociale sau chiar geografice.

Proiectul dezvoltă şi colectează exemple de bune practici, dezvoltă idei noi şi prezintă rezultatele acestor întâlniri sub formă de „toolbox”, pentru a fi împărtăşite la o scară mai largă într-o conferinţă la final. „Toolbox-ul elaborat va fi prezentat pe un site care se adresează acestei teme, JugendAktie, şi va fi disponibil ca download pentru tinerii angajaţi şi angajatorii din întreaga Europă”, anunţă managerul de proiect Ruben Filimon.

Ca și colaboratori ai Colegiului Tehnic „Mihai Viteazul” din Oradea, în acest proiect au fost alese instituţii care reprezintă atât nevoile mediului educaţional, cât şi ale mediului de business local: Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Universitatea Oradea, Facultatea de Relaţii Internaţionale ,,S.C. Emerson S.R.L. Oradea, Continental Forum Hotels, S.C. Ada S.R.L. Oradea. „Printre activităţile primei întâlniri s-au aflat: prezentarea contextului naţional al fiecărei ţări, vizite de lucru la companiile care desfăşoară practici de perfecţionare pentru elevi şi studenţi, participarea la conferinţa care are ca scop crearea unui site destinat elevilor/studenţilor care sunt în căutare de stagii de practică şi, de asemenea, prezentarea conceptului de multiculturalitate la nivel de angajatori internaţionali. A fost introdus şi conceptul de acreditare Youth Pass la nivel de competenţe non-formale.

Următoarea vizită de lucru se va desfăşura în Belgrad (Serbia), în mai 2017”, spune Delia Mela, coordonatorul proiectului.