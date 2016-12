Colinde la Mănăstirea Franciscană

„După un turneu de 16 concerte în 14 oraşe, în Marea Britanie, am decis să aducem concertul de colinde şi acasă, în Oradea. Ne-am bucurat că serile de colinde au fost primite cu mare căldură şi emoție de către comunităţile româneşti, dar şi britanice. Am fost acompaniaţi de 3 violonişti virtuoşi români, absolvenți și masteranzi ai Academiei Regale de Muzică: Adriana Cristea, Petru Cotarcea şi Ana Popescu Deutsch. Am fost fericiţi şi mândri să-l avem alături pe Marius Vlad, elev la saxofon la școala noastră de muzică din Londra, AB Music Academy. Marius a început saxofonul acum 3 luni şi prin muncă asiduă şi perseverenţă a reușit în acest timp să învețe un repertoriu cât să poată cânta cu noi în turneu”, spune Andrada Maria Brisc.

Colindele care se vor auzi joi seară la Mănăstirea Franciscană sunt culese din toată ţara şi fac parte din repertoriul tradiţional. Acestea pot fi ascultate şi pe CD-uri de colinde tradiţionale lansate de Andrada şi Florin: „Sus, boieri, nu mai dormiţi!” şi „Coborât-o, coborâtu’”. Florin Constantin Pascu şi Andrada Maria Brisc urează cititorilor JB „Sărbători fericite şi pline de bucurii şi sănătate!”