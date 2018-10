„Coliziune” urbanistică: uitați de Ceașescu, demolați de Bolojan, cu motivația regenerării urbane

Cum e să afli sigur că urmează să îți pierzi casa de la un arhitect care vine să expună public ce se va face pe terenul ocupat acum de locuința ta? Răspusul îl știu proprietarii câtorva locuințe de pe strada Slatinei, din zona Sovata.

Nimeni din Primăria Oradea nu a vorbit cu ei despre bani, despre intenții, depre termenele sau condițiile în care își vor pierde casele. În schimb, au aflat, marți seara, că terenul eliberat prin demolarea caselor lor va deveni spațiu de recreere pentru locatarii din blocurile vecine.

În jurul cozii

Între aceste coordonate s-a consumat prima ședință publică din Rogerius, organizată pentru popularizarea proiectului de regenerare urbană a perimetrului delimitat de străzile Fagului, Slatinei, Lisabonei și Sovata.

De fapt, ceea ce trebuia să fie o dezbatere publică a utilităților propuse în zonă a eșuat, într-o răbufnire de revoltă a celor afectați direct. A contat mult și faptul că, până luni, Primăria i-a tratat pe cei vizați cu maximă indiferență. Deși se știa că zona va fi reamenajată, niciunul dintre aleșii locali sau dintre șefii din Primărie nu s-a prezentat în cartier, să stea de vorbă cu oamenii față în față.



Lucian Popa, șeful Direcției Patrimoniu Imobiliar din Primărie, susține că nu poate spune câte și care proprietăți din zonă urmează să fie expropriate, pentru că asta se va decide doar după ce există un proiect. Pe de altă parte, până la rezolvarea problemei cu proprietarii, nu e loc de dezbatere onestă și lipsită de patimă pe viitoare dezvoltări urbanistice.

În plus, arhitectul proiectului, Horațiu Cojan, spune că dacă se vrea regenerare urbană, nu se justifică păstrarea niciuneia dintre acele proprietăți.

Coliziune urbanistică

Cele două părți între care s-a purtat dialogul în această primă ședință sunt din filme total diferite, total lipsite de vreo punte de legătură. Arhitectul calificat în străinătate vorbește de modele de dezvoltare urbanistică cu succes în Nordul și Vestul Europei. Interlocutorii săi sunt oameni care își duc viața în locuințe uitate între blocuri de pe vremea regimului comunist.

Pentru aceștia, „demolarea” care le-a fost refuzată pe vremea lui Ceaușescu vine de la administrația Bolojan, prea târziu.

Au cerut demolarea

În fapt, e vorba de un pâlc de case, ateliere, spații comerciale improvizate și garaje rămase între blocuri în urma avântului demolator din Epoca de Aur. Două dintre case sunt locuite, una dintre ele are anexată și un atelier auto. Mai sunt vizate și alte locuințe, în care nu stă nimeni.

„Am așteptat de la comuniști să ne demoleze. Noi am mers să oferim casa asta pe gratis, numai să ne demoleze și să primim un apartament la bloc. Și când s-a terminat lupta cu Ceaușescu, m-am dus și am cumpărat locuința care era lipită de a mea, de la bătrâna care a murit. Atunci mi-au spus să construim liniștiți, că nu o să ne demoleze nimeni. Am primit aviz de funcționare la atelier, am reînnoit totul în casă acum doi ani, am terminat, iar acum aflu că o să mă demoleze. Asta la 63 de ani, da?!”, ne-a relatat Szavo Nicolae, proprietarul unei case cu patru camere și al unui atelier auto. „Atunci am avut 34 de ani și am avut putere să lucrez 14 – 16 ore pe zi. De 30 de ani, de când a venit democrația, tot construiesc. Acum, ei (cei din Primărie – n.r.) râd în palme că vin cu un proiect. Ne scot ochii cu niște bani mărunți. Ei vin și oferă 100.000 de euro, de exemplu. Tu, cu alt evaluator, zici că face 150.000 de euro. Te poți judeca pentru diferență, dar tu tot trebuie să pleci din proprietatea ta. E ca gata făcut. Că mergem, că nu mergem la discuții, tot aia e”, spune el, resemnat cu situația.

Nu contează

Proprietarii celeilalte case spun că de prin iulie „suflă vântul ăsta cu demolarea”.

„Dacă cei de aici nu sunt de acord cu ce se întâmplă? Eu atâta am vrut să știu. Arhitectul a zis că nu contează dacă suntem sau nu de acord, terenul acesta e propus pentru regenerare urbană și că altceva nu se poate face pe el. A zis că nu ne dă afară ca pe câini, ci vine un expert imobiliar și îți evaluează proprietatea în funcție de zonă, ce ai investit”, ne-a spus și Emilia Vesea. Faptul că informația asta i-a fost livrată de un arhitect cu răspundere exclusiv în amenajarea terenului nu a fost de natură să liniștească pe nimeni. „De ce nu a venit nimeni de la Primărie?”, e o întrebare rămasă, până acum, fără răspuns.

De altfel, proprietarii caselor care ar urma să fie demolate sunt siguri că, de fapt, au ajuns în situația aceasta din cauza vecinilor din blocurile din jur.

„Președinții asociațiilor de proprietari din blocuri pun cereri de la primar, și așa ne-am trezit că o să ne demoleze”, crede Popa Leontina.

La rândul ei, are o poveste similară cu a vecinilor săi: „Nu știu de ce naiba nu ne-a demolat demult, să ne dea apartament la bloc, nu acum, când suntem la vârsta asta de nu mai putem face nimic. Atunci nu aveam apă, nu aveam curent, nu mai aveam nimic. Am făcut cât am putut, în zeci de ani, dar acum unde să ne ducem de aici, că cu banii pe care ți-i dă Primăria nu îți cumperi nicio casă la țară”.

Zonă moartă

Arhitectul Horațiu Cojan admite că dezbaterea a eșuat sub aspectul propus – de a obține puncte de vedere de la orădeni despre viitoarea amenajare a zonei. Dintre cei aproximativ 20 de participanți, 19 au fost cei afectați de demolări și exproprieri, și doar unul i-a reprezentat pe beneficiarii finali ai proiectului. „A fost o singură persoană, de la o asociație de proprietari, care a spus că reprezintă 320 de familii, toate în favoarea spațiului verde. Ceilalți, nemulțumiți, voiau garanții de la Primărie”, spune el.

Cojan susține că, din punct de vedere urbanistic, perimetrul este o zonă moartă și că, indiferent dacă acum sau în viitor, tot la demolare și refuncționalizare se va ajunge.

Intenția de a discuta funcțiuni finale, de a lua pulsul locului, s-a împotmolit astfel din cauza modului dezastruos în care Municipalitatea a gestionat întreaga situație.

Următoarele ședințe publice pentru discutarea proiectului din Rogerius vor avea loc sâmbătă, 6 octombrie, de la ora 11:00, la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, situat pe str. Aluminei nr. 88 (intrarea dinspre str. Sovata), respectiv miercuri, 10 octombrie, de la ora 18:00, în aceeași locație.