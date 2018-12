Combatarea facturilor de încălzire prin surse alternative, regenerabile de căldură!

O pompă de căldură aer-apă își furnizează 70% din potențialul termic din aer, și 30% din electricitate. Compresorul poate extrage căldura din aer chiar și la temperaturi negative, de până în -25 de grade, iar dacă e nevoie să își suplimenteze aportul, se ajută de o rezistență electrică suplimentară.

Popularitatea lor din ultima vreme este datorată de următorii factori pe care îi vom dezbate pe rând: temperaturile exterioare, prețurile la încălzire și posibilitatea de racordare la gaz. Mai mult, crește și cererea pentru confort, majoritatea clienților noștri fiind aceia care vor o solutie modernă, comodă, o alternativă la încălzirea pe bază de lemne sau peleți. Totodată sunt clienți conștienți că răcirea pe timp de vară este din ce în ce mai necesară.

Temperaturile exterioare: e clar că vremea se încălzește și nici iernile nu mai sunt ce au fost. De exemplu în 2017 au fost 55 de zile de temperaturi negative, dintre care doar 4 zile cu temperaturi sub 10 grade. Toate acestea au dus la o medie de aproximativ 5-6°C pe perioada rece. Pompele aer-apă au randament foarte bun în acest interval de temperaturi, obținând chiar și 5kW termici generați dintr-un singur kW de curent.

Prețurile la încălzire: dacă ultimii ani au dovedit un lucru este acela că prețul încălzirii are o singură direcție, în plină ascensiune și nu vorbim doar de încălzirea de la oraș. Mai mult, România s-a angajat în fața Comisiei Europene să nu mai furnizeze subvenții la căldură pentru populație. Trebuia să se întâmple din aprilie, dar s-a mai amânat un an (sursă: https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/Stiati-anul-pretul-caldurii-dubleazal-construim-conducte-vindem-gazul-vecini-1_5b56d714df52022f7591a5c1/index.html). Fără dubii asta va proiecta prețul încălzirii semnificativ, și atunci oamenii vor începe să se uite la alternative din timp.

Racordarea la gaz: din nefericire nu multă lume din oraș are acces la gaz, iar pe de altă parte este incertitudinea că prețul gazului va rămâne constant peste câțiva ani, acesta fiind foarte vulnerabil la accize și reglementări într-un viitor în care devenim tot mai atenți cu ocrotirea mediului înconjurător. Pe de altă parte, racordul la gaz nu oferă și posibilitatea de răcire pe timp de vară.

Confort și eficiență: Două criterii definitorii. Vedem tot mai multe case cu încălzire prin pardoseală, ce necesită o temperatură a apei optimă pentru această soluție. Cu o pompă de căldură se reduce factura la încălzire, scapi de depozitarea și manevrarea lemnului sau peleților, iar cu o instalație corespunzătoare aceasta poate produce apă caldă menajeră și chiar și răcire pe timp de vară.

Analiză costuri

Ca să ne facem o idee, am făcut o simulare cu cel mai vândut echipament, o pompă HITACHI Yutaki de 11kW, ideală pentru o casă / apartament de aproximativ 150mp, cu izolație medie. Am folosit un preț la gigacalorie de 240 RON, ultimul preț din comunicatul Hotărârii Consiliul Local din Ianuarie 2018, ce include și subvenția. Datele acestea le-am răspândit pe o perioadă de frig de aproximativ 6 luni, din Octombrie până în Martie, și am luat în considerare temperaturile înregistrate în 2017.

Din grafic, reiese o economie anuală de 500 de Euro față de încălzirea de la oraș. Ca idee, prețul pompei pentru o casa de 150mp, care să asigure încălzire și apă caldă menajeră, se ridică pe la 5.500 de Euro. Vom compara economiile pompei în comparație cu căldura de la oraș, strict pe partea de încălzire și apă caldă. Această investiție s-ar amortiza în 10-11 ani în cel mai rău caz, în condițiile în care durata medie de viață a unei astfel de instalații este de 15-20 de ani.

Pentru calcul nu am luat în considerare avantajul că sistemul poate furniza și răcire, și am presupus că prețul gigacaloriei va rămâne constant peste 11 ani, care e o afirmație foarte optimistă având în vedere anularea subvenției de la stat. Din momentul în care subvenția de la stat iese din schemă, vorbim deja de o amortizare în 6-7 ani, în măsura în care prețurile stau pe loc.

În cele din urmă este o investiție în confort, care după ce trece de perioada de amortizare, produce economii anuale în valoare de 500-700 de euro. Comparativ, un depozit bancar cu o dobândă de 1.2% ar necesita o sumă de 60.000 de euro să ofere o contribuție similară.

Dacă e să comparăm cu prețul la gaz de la furnizorii locali, comparația e mai strânsă. Având la dispoziție ambele instalații, am remarcat că gazul devine mai eficient la temperaturi mai mici de -6°C. Pe de-o parte, în 2017, au fost 5 zile în Ianuarie în care temperatura minimă a scăzut sub 5 grade.

În cele din urmă alegerea trebuie făcută în funcție de condițiile climatice, necesitățile utilizatorului și desigur disponibilitatea gazului. Pompa are avantajul că poate furniza în plus și răcire cu o instalație adecvată. Iar ca și costuri pe viitor, este afectată doar de costul electricității.

Soluții

Cel mai mare cost îl reprezintă sistemul format din unitate internă si externă. Dimensionarea pompei se face în funcție de necesarul termic al locuinței care este dat de suprafața imobilului, izolație, suprafața vitrată, număr de persoane, temperatura de ambient și zona climatică. Căutăm să oferim clientului soluția care să îi aducă cele mai mari economii pe termen lung, chiar dacă asta presupune o investiție inițială considerabilă și să fie deschis la un dialog astfel încât să ne motivăm alegerile.

Toate produsele pe care le oferim sunt certificate Eurovent, ceea ce înseamnă că specificațiile măsurate relevă performanțe conform celor mai riguroase standarde europene. Lucrăm numai cu echipamente de renume care au adus o contribuție semnificativă în domeniul instalațiilor de climatizare.

Avem o plajă largă de soluții, de la pompe cu eficiență ridicată, compacte cu boiler, până la pompe hibride. De exemplu, pentru cei care au și posibilitatea racordării la gaz, avem pompa hibridă de la Daikin, care știe să își calculeze rentabilitatea în funcție de temperatură, prețul

gazului și a curentului. Aceasta are posibilitatea de a trece automat pe gaz, în momentul în care îi este mai rentabil utilizatorului.

Singurul dezavantaj îl reprezintă costurile de investiție, dar căutăm să oferim clienților posibilități de finanțare prin bancă, fără dobândă și sperăm ca pe viitor programul Casa Verde să re-includă și partea de pompe. Între timp le stăm la dispoziție oamenilor pentru nelămuriri și consultanță pe contact@climahub.ro sau pe site.

