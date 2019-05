Compania bihoreană Coral BioGreens – una dintre companiile care contează pe piaţa salatelor din Romania!

Atunci când vine vorba despre sănătate, fiecare dintre noi ar trebui să facă tot posibilul pentru a avea o alimentaţie adecvată. Deşi pentru unii acest aspect pare lipsit de importanţă, produsele şi alimentele consumate pot avea efecte destul de grave asupra organismului. Nu toate acestea conţin nutrienţii necesari pentru a menţine un echilibru alimentar corespunzător.

Pentru a veni în întâmpinarea acestei necesităţii, o firmă bihoreană cultivă şi importă plante aromate, salate de tip baby leaf și germeni bio. Înfiinţată în anul 2013, firma Coral Biogreens a ridicat constant ştafeta. „Alegem cu grijă cele mai frumoase plante, le împachetăm și livrăm în toată România sănătate cu gust bun”, spune mândru managerul companiei, care a reuşit să îşi comercializeze produsele şi în marile lanţuri de magazine şi în supermarketuri.

„Am plecat la drum cu marile reţele de magazine Carrefour şi treptat am intrat în toate celelalte: Selgros, Auchan, Lidl, Metro şi Mega Image. Pas cu pas am reuşit să ne dezvoltăm şi să ajungem la o cifră de afaceri de peste patru milioane de euro pe an, cifră de afaceri pe care o realizăm din produse ieftine. Am început prin a comercializa salate de tip baby leaf, rucola, baby spanac, valeriană, gama de salate mixte gata de consum, dar şi o gamă de plante aromatice fresh, printre care rozmarin, mentă şi busuioc”, spune Petrică Mierău.

Coral BioGreens a început însă să dezvolte şi produse proprii. În prezent în serele care se întind pe un hectar din localitatea Batăr, se cultivă rucola şi baby spanac. De asemenea, în cultura de câmp firma bihoreană cultivă brocoli şi conopidă, dar şi salată iceberg.

Extindere

Coral BioGreens şi-a început activitatea într-un spaţiu închiriat, dar datorită faptului că afacerea a crescut de la an la an, au construit o hală mai mare. Pentru că, costul construcţiei a fost suportat din fonduri proprii, construcţia a durat aproape trei ani. Fiind la capacitate maximă, se lucrează deja la un nou proiect de extindere a spaţiului de producţie.

Aproximativ 80 de angajaţi muncesc în trei schimburi pentru ca pe mesele românilor să ajungă cele mai proaspete salate. „Noi asigurăm singuri logistica. Avem maşini proprii, deoarece pentru astfel de produse în timpul tranzitului trebuie controlată în permanenţă temperatura din maşini”, spune investitorul bihorean.

În afară de producţia proprie, Coral Biogreens îşi asigură materia primă din import, din Italia, ţara cu cea mai mare producţie de salată. Plantele aromatice proaspete sunt achiziţionate din Israel şi Italia. Pe lângă importuri, firma achiziţionează plante aromatice şi salate şi de la producători din România certificaţi GlobalGap.

La noi în Romania însă există o problemă cu perioada de producţie, deoarece aceste plante se pot produce doar în perioada aprilie – octombrie. Investiţiile sunt şi ele o piedică fiind mari şi greu de amortizat.

„Există mereu presiuni, de la presiunea pe cash flow, presiunea pe materia primă, dar şi pe ambalaje. Nu este uşor, dar asta am ales şi sunt foarte mulţumit de ceea ce am realizat. Tendinţa marilor magazine este să lucreze cu furnizori care le livrează tot timpul ce vor, cât vor şi cum vor şi nu în ultimul rând să deţină certificări de calitate Haccp, ISO 22000 sau IFS, certifcări ce reprezintă o garanţie a calităţii”, spune Petru Mierău.

În prezent Coral Biogreens comercializează produse marcă proprie pentru câteva reţele de magazine, dar are şi brandul propriu. Pe viitor, Coral Biogreens îşi propune să dezvolte gama de produse snack de legume, salată de fructe, sticks – uri de legume şi salatele mixte gata pentru consum.

Pentru o cât mai bună şi echilibrată alimentaţie, bazată pe cele mai proaspete produse, bihorenii şi nu numai, sunt invitaţi să folosească produsele Coral Biogreens.

Pentru mai multe informaţii despre produsele Coral Biogreens: intrați pe https://coral-biogreens.ro/

Advertorial! Hb: 204543