Comunicat Asociaţia Cavalerii fluierului

„Fosta conducere a Comisiei Județene a Arbitrilor Bihor precum şi arbitrii bihoreni au luat act cu amărăciune față de repetatele dezinformări, jigniri, amenințări și acuze grave fără niciun temei aduse de Bitea Radu la adresa acestora, atât în mass-media cât şi în anturajul fotbalistic.

Este evident că toate comunicatele, emisiunile TV și conferințele de presă susținute sistematic de acesta au avut ca scop ațâțarea și provocarea celor vizați. Nu i-am răspuns, lăsându-l astfel, singur într-un scandal provocat și întreținut de el. Timp de 6 luni a fost ignorat cu speranța că va înceta, dar am constatat cu neplăcere că acest lucru nu se întâmplă. Ca un răspuns la toate aceste acțiuni, a fost mutarea unei părți însemnate de arbitri într-un alt județ cu simplul scop de a evita conflictele cu acesta. Din nefericire, nici după acest episod nu a încetat cu acțiunile amenințătoare și ireverențioase, motiv pentru care am fost obligați ca după 6 luni de ignoranță să-i răspundem public. Din păcate toate aceste actiuni ale lui nu au nimic în comun cu fotbalul, dar mai ales cu bunul simț. Regretăm tot acest conflict creat de acest individ și ne cerem scuze iubitorilor fotbalului bihorean că sunt nevoiți să asiste la un asemenea dialog de la distanță, care nu face cinste celor implicați, echipelor și în niciun caz fotbalului bihorean. Ca urmare a acestei situații create de Bitea Radu, toate făcute cu scopul de a distrage atenția asupra faptelor sale, fosta conducere CJA Bihor precum si arbitrii bihoreni ar saluta știrea că şi domnul Bitea Radu și-a cerut scuze public, înțelegând că a greșit și că un astfel de comportament nu are nimic în comun cu sportul. Deoarece acordăm un respect deosebit jucătorilor, antrenorilor, conducătorilor, colegilor arbitri, precum și efortului uriaș al investitorilor, suntem datori să informăm iubitorii fotbalului punctul nostru de vedere, ne cerem scuze încă o dată față de aceștia și ne exprimăm speranța că dl Bitea Radu va ieși din această stare și va proceda așa cum trebuie să o facă un președinte

Cu respect,

Albu Sergiu, Corb Alexandru, Danșa Ciprian, Fiter Ciprian, Gireadă Bogdan, Lakatoș Rareș, Pascu Radu, Tătar Nicolae, Șovre Octavian, Lădar Răzvan, Omuț Marius, Vidican Rareș etc”.