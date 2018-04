Comunicat de presă

Titlul proiectului: ,, DIVERSIFICAREA ȘI EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII DE PRODUCȚIE LA DEVE PRODEXIM SRL”

Numele beneficiarului: DEVE PRODEXIM SRL

Cod SMIS: 105080

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organism Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord–Vest

Valoarea totală a proiectului: 637.178,27 LEI

Valoarea finanțării nerambursabile: 426.214,34 LEI, din care 362.282,19 LEI reprezintă contribuția FEDR

Dată începere proiect: 28.03.2018

Dată finalizare proiect: 30.09.2018

DEVE PRODEXIM SRL a demarat, începând cu data de 28.03.2018, implementarea proiectului ,DIVERSIFICAREA SI EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII DE PRODUCȚIE LA DEVE PRODEXIM SRL”.

Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 2 ,,Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici și mijlocii, Obiectivul specific 1: Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC si PDR-uri.

Obiectivul general al proiectului este: creșterea competitivității DEVE PRODEXIM SRL și consolidarea poziției pe piața furnizorilor de vopsele.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: extinderea și consolidarea bazei tehnologice, prin achiziționarea de utilaje si echipamente necesare pentru activitatea de producție, in cadrul perioadei de implementare a proiectului; inovare de produs, respectiv diversificarea gamei de produse furnizate clienților cu 2 noi categorii de produse in termen de 6 luni de la finalizarea implementării proiectului; inovarea de proces, respectiv retehnologizarea și automatizarea parțială a fluxului tehnologic in termen de 3 luni de la finalizarea implementării proiectului; crearea de 3 noi locuri de muncă cu normă intreagă in perioada de implementare a proiectului.

Rezultatele proiectului: creșterea numărului mediu de angajați cu 60% fata de 31.12.2015 prin angajarea a 3 noi persoane, 3 noi locuri de muncă, 3 noi contracte incheiate; lărgirea bazei de active a societătii cu 8 poziții active corporale si 1 poziție active necorporale, prin achiziționarea de echipamente implicate in fluxul tehnologic, precum și a unei platforme de comercializare online cu suportul IT aferent; 2 noi clase/tipuri de produse realizate de către societate prin achiziția echipamentelor propuse: lacuri si emailuri pe baza de apă (ecologice) pentru uz general (decorative), vopsele și pardoseli epoxidice (industriale și casnice); retehnologizarea partială și automatizarea unor etape esențiale ale fluxului tehnologic.

Proiectul se implementează în localitatea Oradea, la sediul social al societații, situat în Municipiul Oradea, Str. Calea Sântandrei nr. 1, județul Bihor.

