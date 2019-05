Comunicat de presă

(Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in cross border area), cod proiect ROHU29, acronim AQUARES. Proiectul este implementat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria și este finanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională și cofinanțat de statele partenere în program, România și Ungaria.

Obiectivul specific al proiectului este investigarea condițiilor hidrogeologice naturale care au determinat secarea izvoarelor termale / apelor dulci din rezervatiile naturale.

Principalele rezultate ale proiectului sunt relocarea și monitorizarea adecvată a speciei Nymphaea Lotus var. thermalis și îmbunătățirea stării de conservare a habitatului și a speciilor florei și faunei de interes conservator, intervențiile fiind realizate pe o suprafață totală de 656 hectare (284 ha în Ungaria și 372 ha în România).

In data de 23.04.2019 a avut loc, in Debrecen, la sediul Atomki, un workshop privind rezultatele partiale ale studiilor efectuate. La acest workshop au fost prezentate rezultate partiale ale studiilor geo-fizice realizate de catre parteneri, precum si alte informatii specifice proiectului.

Au fost prezenti reprezentanti ai tuturor partenerilor, precum si reprezentanti ai altor autoritati publice, grupuri de interes in domeniul mediului, institutii de cercetare, centre educationale din Ungaria si Romania. Rezultatele finale ale cercetarilor vor fi publicate la finalul proiectului, in 2020, pe site-ul www.aquares.ro

Bugetul total al acestui proiect este de 1.346.941,55 EUR, din care 1.144.900,31 EUR reprezintă finanțarea nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană (prin Fondul European de Dezvoltare Regională).

Persoana de contact:

Letiția Moțoc, tel. 0259408821, e-mail: zmo@oradea.ro

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.

Conţinutul acestui comunicat nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

