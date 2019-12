Concert cu trupa mexicană S7N

Trupa mexicană de heavy metal S7N (Seven) se află în turneu european de promovare a noului single al formaţiei, „Insane”. Europe by Insanity Tour se va opri şi în Oradea, marţi 3 decembrie, ora 19:00, cu un concert în Rock Fort (str. Iuliu Maniu 52/A).

S7N s-a înfiinţat în 2012 în Mexico City. Spere finalul anului 2013 s-a lansat albumul de debut „Fearless”. Cel de al doilea album „Deadline” a fost scos trei ani mai târziu, în 2016. Ambele albume au fost primite bine atât de către public cât şi de către criticii muzicali.

Formaţia mexicană a participat la mai multe fesivaluri importante precum: Vive latino (2015), Force Metal Fest (2015), Arizona’s Rock Fiesta (2016), 2 Knotfest Mexico editions (2016 şi 2017), Hell & heaven Fest (2018). De asemenea, cel de la S7N au împărţit scena cu mari trupe naţionale şi internaţionale: Ghost, Napalm Death, Havok, Slayer, Marilyn Manson, Disturbed, Overkill, Death Angel, Judas Priest, Avenged Sevenfold, Anthrax, Metalachi, Molotov, Café Tacvba, Agora, Here Comes The Kraken, şi multe altele.

Piesa lor, „Balckout” este parte a coloanei sonore a serialului Netflix „Club de Cuervos” (sezonul 1, episodul 7), inclusă pe Underground Sample al casei de discuri EMP Label Group, şi recent inslusă şi în show-ul tv „Por la Máscara”.

Membrii trupei sunt: Mao (chitară şi voce), Israel (chitară), Memo (chitară), Stu (tobe) şi Lalo (bass). Piesele S7N sunt o combinaţie de riff-uri, intenese solouri de chitară, tobe puternice, având o conexiune imediată cu publicul. Aşa cum spun ei: „niciodată o trupă mexicană de heavy metal nu a sunat aşa!”.

În deschiderea celor de la S7N va cânta formaţia orădeană Statuar, al cărei membru fondator, Vivi Repciuc, este sufletul Rock Fort.