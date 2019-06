Concert de blues „Blue Drops”

Prima dată am auzit piese de pe „Blue Drops” la festivalul de blues de la Gărâna, Wolfblues, şi a fost o încântare. Iată că Visit Oradea i-a adus sâmbătă seara, pentru prima dată la Oradea, pe Berti Barbera și Nicu Patoi cu un concert de blues în Piaţa Unirii, în preambulul proiecțiilor dedicate Zilei Mondiale Art Nouveau.

Un eveniment gustat de melomanii orădeni, o surpriză binevenită în aer liber. Aşa cum a remarcat şi Berti Barbera, acest concert a dat ocazia să asculte piesele de pe viitorul album „Blue Drops” şi celor care îi cunosc pe cei doi muzicieni versaţi, dar şi celor care nu au auzit niciodată numele lor, şi celor cu bani, care şi-ar permite un bilet de concert, şi celor mai modeşti, dar care s-ar bucura oricând de un astfel de moment muzical. Oricum, un preambul pentru viitoare concerte cu cei doi la Oradea.

„Blue Drops” nu înseamnă pur şi simplu blues, după cum spune Berti Barbera, ci îmbină toate genurile muzicale şi s-a născut din dorinţa de a ne întoarce la tot ceea ce ascultăm în ultimii 100 de ani, fie că e rock, blues, jazz ori funk, fiecare piesă fiind abordată altfel… Am ascultat Bob Dylan – „Gotta Serve Somebody”, a fost Keb Mo – „Am I Wrong” sau Buddy Guy – „Shame, Shame, Shame”, ori Stevie Ray Vaughan – „Life by the drop”.

Şi pentru că weekend-ul Art Nouveau s-a suprapus cu finalul unui eveniment de marcă, European Music Open, Berti Barbera scria pe pagina sa de Facebook: „La Oradea stau în același hotel cu Filarmonica de tineret din Viena. Din fiecare cameră se aude un instrument. Să tot ai așa vecini”. În Oradea au loc evenimente frumoase, cu artişti de marcă, momente care bucură sufletul şi care sunt aşteptate cu emoţie în fiecare an. Şi concerte precum cel din Piaţa Unirii ar trebui să devină un obicei. Educaţia muzicală poate să înceapă din stradă.