Concert de post-rock în Moszkva

Băieţii din trupa de post-rock Am Fost La Munte Şi Mi-a Plăcut aduc cu ei piese de pe toate materialele trupei deja lansate, dar și piese în primă audiție. Am Fost La Munte și Mi-a Plăcut este o trupă de post-rock fondată în 2015, inițial ca un one-man project al lui Vlad Enescu, basistul trupei de progressive-metal, Axial Lead. La aproximativ 6 luni de la lansarea primului EP „Susurul Râurilor Care Curg în Jos, sau în Sus, Depinde Cum Te Uiți”, în luna iulie a anului 2016 s-a închegat un grup în toată regula și lui Vlad i s-au alăturat Matei Pușcaru la bass (:umbra, NoruNegru), Stere Câmpean la tobe (Stema, :umbra) și Mircea Becherescu la chitară (ex Aeon Blank & Sunet Fin). De notat că în 2016 au câştigat premiul Best Alternative Newcomer la Metalhead Awards.

Joi, 4 octombrie, de la ora 20:00 îşi aşteaptă fani în club Moszkva la o porție de post-rock de foarte bună calitate. S-a anunţat pe pagina de Facebook a trupei că în cadrul turneului naţional, „C A N T O N A M V N T E 2 0 1 8” va fi disponibil şi albumul „S-a Rezolvat. Nu Se Poate”, ultimul lot de CD-uri. Albumul conţine nouă piese exclusiv instrumentale.

„Sunt 100 la numar şi după trei turnee de promovare şi multe tiraje, nu va mai beneficia de vreun re-issue prea curând. Asta e ultima şansă în a vă bucura de el în format fizic şi le veţi putea găsi în cadrul turneului din ţară şi din Bucureşti din zilele următoare”. Vor mai fi la dispoziţia fanilor „tricouri în ediţie limitată, pene de chitară şi mult chef de caterincă”.

Biletele s-au pus în vânzare la bar în Moszkva şi costă 15 lei în avans (limitat la 100 de bilete) sau 20 de lei în ziua evenimentului la intrare. Biletele se găsesc și online pe iaBilet.ro.