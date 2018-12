Concert extraordinar de Crăciun

Luna decembrie este o lună a cadourilor, iar “Rewine Frank Sinatra Jazz Christmas Songs ” este invitația perfectă pentru toți cei care doresc să simtă farmecul unui spectacol rafinat, de bun gust și plin de emoții. Multe dintre cântecele de Crăciun sunt adevărate hituri ascultate an de an. Marii artiști precum Frank Sinatra, Bing Crosby, Dean Martin sau Nat King Cole sunt interpreţii unora dintre cele mai populare cântece de Crăciun.

Succesul primei ediții Jazz Like That s-a conturat în jurul legendarului musician Frank Sinatra, care a fost sărbătorit la Oradea cu sala plină a Teatrului ”Regina Maria”, printr-un concert aniversar “Sinatra 100”, dedicat celei mai reprezentative voci din istoria jazz-ului și a swing-ului.

Cea de-a II-a ediție a dat ocazia publicului orădean să fredoneze și să cânte alături de entertainer-ul Gabriel Farkas din Ungaria, cele mai cunoscute cântece de Crăciun precum: Have Yourself A Merry Little Christmas, Santa Claus Is Coming To Town, Christmas Song (Chestnuts roasting on an open fire), Let It Snow, White Christmas, Hallelujah, Last Christmas, All I Want For Christmas Is You.

Cea de-a III-a ediție Jazz Like That duce mai departe tradiția concertelor de Crăciun dedicate marilor artiști ai scenei muzicale internaționale, oferind publicului un extraordinar spectacol susținut de Gabriel Farkas & Band pe note de Jazz a căror ecouri se vor împleti cu atmosfera sărbătorilor de iarnă.

Cu vocea sa de invidiat, Gabriel Farkas readuce în lumina reflectoarelor farmecul cântecelor interpretate de marii artiști ai secolului trecut, dedicându-și o mare parte din carieră omagierii lui Frank Sinatra. În urma anilor de studiu vocal și teatral, Gabriel este acum apreciat pe scenele muzicale și teatrale ale Europei pentru show-urile lui de neegalat și ușurința cu care reușește să poftească publicul în lumea Jazz-ului și nu numai.

Așadar, Rewine Frank Sinatra Jazz Chriistmas Songs vă așteaptă pe data de 11 Decembrie 2018, ora 20:00, la Teatrul “Regina Maria” din Oradea pentru a trăi o seară magică în care veți asculta, veți cânta și vă veți bucura de cele mai cunoscute cântece de Crăciun transpuse pe ritmuri de Jazz, interpretate de vocea inegalabilă a entertainer-ului Gabriel Farkas. Biletele se pot achiziţiona de la Agenţia de bilete a teatrului şi online pe Biletmaster.ro.

Moderatorul evenimentului va fi frumoasa Beatrice Pantea.