Concert indie-rock cu Jonathan

Trupa de indie-rock din Croaţia, Jonathan, va susţine un concert în Oradea luni, 17 septembrie, de la ora 20:00, la Bistro Blues Cafe. Jonathan s-a format în toamna anului 2011 din cinci prieteni, cinci muzicieni entuziaşti: Zoran Badurina Ziro – vocal, Branko Kovačić Husta – tobe, Nikica Jurjević Nixon – chitară bass, Darko Petković Rade – chitară şi Tomislav Radinović Tomo – chitară.

Toţi sunt muzicieni cu experienţă, cunoscuţi în viaţa muzicală croată. Fac o muzică fără compromisuri, care trece dincolo de frontierele geografice şi de barierele lingvistice, versurile lor fiind adeseori simple şi directe, practic fragmente din viaţa tuturor. Nu poţi să pui neapărat o etichetă sau un stil pe muzica lor, care îi reprezintă cu onestitate.

Înainte de a fi împreună, cei cinci au cântat în alte trupe, cu mulţi ani de experienţă în spate, dar niciunul nu era pregătit pentru chimia ce s-a produs în momentul în care au început să creeze piese împreună. Numele trupei reflectă tocmai ideea de unitate, Jonathan fiind o singură persoană metaforică ce îmbină caracterul şi capriciile fiecăruia dintre cei cinci membri.

Oficial au apărut pe scena croată în noiembrie 2013, cu single-ul „Maggie”, care a devenit imediat un hit. Dar abia după apariţia albumului lor de debut, „Bliss”, în luna mai a anului următor, au câştigat definitiv aprecierile profesioniştilor şi ale publicului, fiind cotat ca unul dintre albumele de top ale anului 2014. Jonathan a devenit o trupă foarte cunoscută în zonă, cu muzică de înaltă calitate.

Nu intenţionează să îşi limiteze muzica la un singur gen. Ei preferă să se definească între alte trupe de indie cu un sunet crud cu energie primară şi versuri sarcastice, care oferă o stare autentică. Există o undă sinceră de durere şi revoltă în aproape toate piesele lor, care aduce un vibe punk şi un plus de energie şi speranţă.

Dublu album

După succesul albumului de debut, cu concerte sold-out în Croaţia, în 2015 scot EP-ul „Getting closer is keeping us apart”, prin care au demonstrat că sunt în forma maximă a creativităţii. Munca susţinută şi calitatea le-au adus rezultate. La începutul lui 2016 şi-au anunţat noul proiect, un dublu album conceptual, „to Love or To Hold”. Prima parte, „to Love”, a fost lansat la începutul anului 2017 şi a avut imediat succes la public, dar şi la critici, care l-au cotat ca fiind albumul anului. A doua parte, „To Hold”, s-a lansat la sfârşitul anului.

Au fost deseori comparaţi cu marile trupe de indie-rock din lume, precum Franz Ferdinand, Editors, Interpol, Placebo sau The Strokes, Jonathan şi-au clădit propria reputaţie ca o maşină de rock în concerte. Unul dintre momentele importante ale carierei lor a fost atunci când au avut onoarea de a cânta în deschiderea concertului uneia dintre cele mai mari formaţii americane de indie-rock, The Killers, la Festivalul Exit. Aşadar, luni, 17 septembrie, vor cânta şi în Oradea, de la ora 20:00, la Bistro Blues Cafe. Iubitorii de indie-rock vor fi mulţumiţi să fie prezenţi la un concert de calitate, cu muzicieni profesionişti şi muzică bună.