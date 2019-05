Concert Mircea Baniciu & Band

După sărbători, Mircea Baniciu revine la Oradea cu un concert de suflet. Alături de acesta vor fi Vlady Cnejevici la clape şi Teo Boar la chitară, pe care îi ştiţi şi din trupele: Pasărea Colibri, Pacifica sau Mircea Rusu Band. Evenimentul va avea loc vineri, 3 mai, de la ora 20, la Bistro Blues Caffe Oradea.

Mircea Baniciu ar fi trebuit să fie arhitect. Dar pasiunea pentru muzică a primat, spre bucuria celor care îi iubesc vocea şi piesele. Ne încântă sufletele din anii ’70, când s-a remarcat ca solist vocal al formației rock Phoenix. După fuga colegilor săi din țară în 1977, a început o carieră solo. De mic cânta la petreceri şi la serbări. După cum mărturiseşte într-un interviu pentru jurnalul.ro, a fost un copil liber de constrângeri, copilărind într-un frumos cartier al Timişoarei. „Muzica vine de undeva din Univers, de sus, de la Dumnezeu. Fiindcă eu am încă și acum o senzație stranie atunci când intru într-un spectacol, timpul pentru mine are altă dimensiune. Deci un spectacol de două ore se termină foarte, foarte, foarte repede. Modul ăsta de exprimare îmi face atât de bine încât timpul capătă brusc altă dimensiune. Probabil că nu sunt singurul care are senzația aceasta pe scenă”, mărturiseşte în interviu.

În 1992 a fondat trupa Pasărea Colibri, alături de Florian Pittiș, Mircea Vintilă și Vlady Cnejevici, cu care a cântat zece ani, răstimp în care au apărut pe piață 5 albume și un DVD. În 2002 revine în trupa Phoenix cu ocazia concertului aniversar Phoenix 40 de ani. În toamna anului 2007 părăsește din nou Phoenix pentru a-și continua cariera solo împreună cu Vlady Cnejevicişsi Teo Boar.

Sunt atât de multe piese semnate Mircea Baniciu care au unit inimi, au adunat lacrimi, au semănat amintiri. „Eşarfă în dar”, „Tristeţi provinciale”, „Cântecul ceasornicarului”, „Vara la ţară” şi lista e lungă… Vineri seara, cei care vor fi alături de Mircea Baniciu & Band vor cânta, îşi vor aminti, şi vor pleca acasă cu gândul departe şi cu multă muzică în suflet.