Concert N.O.R. în Cetatea Oradea

După şapte ani de la înfiinţare, trupa de rock alternativ N.O.R. îşi lansează joi seara printr-un concert în curtea interioară a Cetății, primul full album al trupei, „Julia Set”.

La acest album formaţia a muncit timp de patru ani (2015-2019). În această perioadă s-au compus piesele (muzică şi text), s-au facut înregistrările propriu-zise şi partea de producţie (mixare şi masterizare).

Toate înregistrările s-au făcut în sala de repetiţii, care este şi studioul trupei, şi care se află în subsolul corpului M din Cetate. De partea de producţie muzicală s-au ocupat Marius Pop şi Jean Victor Piloiu de la Rootz Studio Bucureşti. Marius Pop participă şi ca muzician pe album, înregistrând unul dintre solo-urile de chitara la piesa „Cu fiecare gand”.

Un alt muzician prezent pe album este Mihai Ardelean, clăparul formaţiei Viţa de Vie, el contribuind cu outro-ul de pian la piesa „N.O.R.”. Partea de ilustraţie aparţinei Almatheei Andra, iar conceptul grafic general este semnat de agenţia de publicitate Utopium.

Similare cu întregul

Albumul conţine 10 piese: „Minte-mă”, „Cu fiecare gând”, „Tăcere”, „Aripi noi”, „Bucăţi de dor”, „Din Spaime şi Vis”, „Furtuni”, „N.O.R.”, „Asleep”, „Whispers”. „Numele « Julia Set» este o noţiune împrumutată din matematică, mai exact din teoria fractalilor. Un fractal este un corp cu o formă neregulată, ce poate fi fragmentat, iar fragmentele sale se asemănă cu întregul. În natură întâlnim adesea fractali: munţii cu stânci colţuroase, coroana unui arbore crescut izolat, norii a căror formă se modifică permanent, o reţea hidrografică, reţeaua de vase sanguine din corpul uman, dar şi valurile mării sau un fulg de zăpadă.

Chiar şi universul, sau părţile lui cunoscute, având o structură neregulată, pot fi considerate fractali. Caracteristicile fractalilor vin în contrast cu ordinea din geometria euclidiană şi cu perfecţiunea cristalelor din lumea fizică. Ne-a plăcut autosimilaritatea fractalilor şi am găsit o corespondenţă între aceasta şi muzica noastră, fiecare notă, fiecare progresie, fiecare silabă şi fiecare vers fiind similare cu întregul din care fac parte, cu piesa, cu albumul, cu întreaga noastră stare pe care o transmitem muzical”, explică membrii formaţiei.

Fondată în 2012 la Oradea, N.O.R. este în prezent alcătuită din: Paul Halasz (voce), Raul Oros (chitară), Sammy Tuli (chitară), Cristi “Copex” (bass) şi Lucian Hulban (tobe). Trupa N.O.R. are la activ un EP lansat în anul 2015, „Între furtuni” şi mai multe videoclipuri. După lansarea în format fizic (cd şi vinil), N.O.R. şi-a propus un turneu de promovare al noului album.

Dacă sunteţi curioşi să asculaţi „Julia Set”, albumul este disponibil şi pe toate platformele digitale, cu sprijinul Universal Music România.

Evenimentul de joi seara începe la ora 19:30 şi îi are în deschidere ca invitaţi pe cei de la Breathelast, o formaţie bucureşteană de alternative metal, fondată în 2010. Opening act: DJ Set Rogvaiv.