Concert simfonic în Parcul Libertăţii

La concertul de joi, de la ora 19:00, Filarmonica Oradea ne propune un medalion Serghei Prokofiev cu patru lucrări de genuri diferite. Prima lucrare din concert va fi „Montagues și Capulets” din suita „Romeo şi Julieta”. Muzica baletului „Romeo şi Julieta” (op. 64) a fost scrisă în anul 1935 şi a devenit una dintre cele mai reprezentative creaţii ale compozitorului. „Prokofiev a realizat trei suite extrase din balet, premiera primelor două suite anticipând premiera baletului propriu-zis. Suitele conţin momentele mai semnificative ale acţiunii dramei, precum şi episoade caracteristice pentru portretul moral al personajelor”, precizează Vasile Foica, directorul artistic al Filarmonicii.

Se va continua cu Concert nr. 1 pentru vioară şi orchestră în Re major, op. 19. Prokofiev a lăsat o importantă moştenire în genul concertant, printre altele cinci concerte pentru pian, două pentru vioară, unul pentru violoncel, precum şi alte piese solo cu acompaniament orchestral. Lucrarea a fost finalizată în 1917, dar primele ei schiţe datează încă din 1915.

Solistul invitat este Francesco Ionaşcu, un tânăr violonist de excepţie, provenind dintr-o familie de muzicieni din Cluj, născut în 1991 la Veneţia, deţinând deja un palmares internaţional impresionant, prin susţinerea a numeroase recitaluri şi concerte în ţară şi străinătate, laureat a peste 25 de concursuri naţionale şi internaţionale. A absolvit studiile Bachelor of Music (Honours) la Royal College of Music din Londra cu distincția de „First Class”. De asemenea, este absolvent al cursurilor de masterat la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. „Concertul nr. 1 este un concert foarte special, cu foarte multe contraste. Muzica lui Prokofiev e muzica îngerilor. Am cântat pentru prima dată acest concert când am pierdut-o pe bunica mea, de care eram foarte legat. Atunci concertul a fost la o zi după înmormântare. A fost dificil, dar mai ales în finalul primei părţi şi în partea a treia este parcă o muzică a îngerilor, dintr-o altă dimensiune. A rămas pentru mine un concert special”, spune Francesco Ionaşcu.

În partea a doua a concertului se va putea asculta „Simfonia clasică”. „Creaţia lui Prokofiev subliniază caracterul inevitabil al interferențelor dintre neoclasicism şi neoromantism, într-un stadiu istoric când epoca muzicii clasico-romantice părea a fi părăsită pentru totdeauna. Cu Simfonia clasică (1917) compozitorul urmărea să continue, cu ajutorul tehnicii muzicale şi al mijloacelor de expresie moderne, tradiţia simfonismului haydnian şi mozartian”, spune Vasile Foica.

Concertul se va încheia cu suita „Locotenentul Kije”. Contactul cu arta cinematografică a deschis pentru Prokofiev noi căi în exprimarea muzicală. Prima muzică scrisă în acest nou gen datează din 1933 şi a fost concepută pentru filmul „Locotenentul Kije”, regizat de Aleksandr Feinzimmer. Un an mai târziu, Prokofiev a realizat o selecţie şi pentru o suită simfonică.

Concert în Parcul Libertăţii

Vineri, 21 iunie, în ziua solstiţiului de vară, de la ora 21:30, melomanii sunt aşteptaţi în Parcul Libertăţii, lângă podul pietonal, la un concert simfonic în aer liber, un eveniment susţinut de Visit Oradea. Se vor putea asculta lucrările: „Nunta lui Figaro” – uvertura, de W.A. Mozart, „Bărbierul din Sevilla” – uvertura, de G. Rossini, „Povestiri din pădurea vieneză” şi „Tunete şi fulgere” de J. Strauss, „Kettenbrücken walzer” de J. Strauss – tatăl, avându-l ca solist la vioară pe concert-maestrul Nagy Kálmán, şi „Visul unei noţi de vară” – suita, de Mendelssohn Bartholdy. Accesul la concert este liber.

Atât concertul de joi, cât şi cel de vineri, îl vor avea la conducerea muzicală pe dirijorul permanent al Filarmonicii, maestrul Romeo Rîmbu. Despre concertul de mâine, maestrul spune că este o muzică foarte expresivă, plină de contraste, de umor dus până la burlesc, de inspiraţie. „Cele patru lucrări de Prokofiev sunt foarte diverse; compozitorul are o paletă extrem de largă de expresie şi abordează din unghiuri foarte diferite. Ceea ce înseamnă că, în acest context, concertul de mâine va fi foarte colorat. Fiecare lucrare în parte este o bijuterie”, spune dirijorul. Referindu-se la concertul de vineri, Romeo Rîmbu spune că s-au gândit la un repertoriu cu lucrări mai accesibile, pretabile pentru o atmosferă mai lejeră. „Suntem convinşi că acea parte a publicului care nu a mai fost la un concert simfonic, care nu a avut până acum curajul să intre în sala de concerte, va fi plăcut impresionată şi poate va veni şi la sala de concerte, convingându-se că, de fapt, muzica simfonică este foarte frumoasă”, punctează maestrul Rîmbu. „Sperăm că va fi un concert plin de flori şi de bucurie, la fel ca şi Aleea Anna Marossy”, spune şi violonistul Nagy Kálmán. Conducerea Filarmonicii îşi doreşte ca acest gen de concert să se repete în fiecare an la final de stagiune.