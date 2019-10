Concerte sub umbrelă la Oradea FestiFall

Programul de Street Art a continuat cu aceeaşi protagonişti ca şi în zilele trecute: One Man’s Band, Carillon by International Show Parade, Cotton On şi Phrophecies.

La scena Live Nouveau, de fapt impropriu spus „scena”, Doru Trascău, solistul formaţiei The Mono Jacks, a aşteptat cam o jumătate de oră ca stropii de ploaie să se oprească, şi a avut noroc. A cântat câteva piese din repertoriul trupei sale, inclusiv cea mai nouă dintre ele, piesa „Infinit”, lansată în luna septembrie.

În schimb, dacă acum o săptămână formaţia N.O.R. a scăpat de ploaie în Cetatea Oradea când şi-a lansat primul full album, „Julia Set”, de data asta nu au mai fost atât de norocoşi şi au avut parte de ea. Au apucat să cânte câteva piese de pe noul album, fanii au stat cu stoicism în ploaie, dar băieţii au fost nevoiţi să pună punct concertului lor cu piesa „N.O.R. pentru că apa le curgea şiroaie pe intrumente şi pe cabluri. Organizatorii, ştiind prognoza, ar fi fost bine dacă ar fi montat un mic cort pentru protecţia sculelor care nu sunt ieftine, pentru că, aşa spectatorii ar mai fi răbdat o jumătate de oră ca să asculte piesele N.O.R.-ilor, după reacţia lor de la final, când au încercat să îi convingă de un bis.

Ultimele două concerte ale serii au fost la scena mare. Primii au fost cei de la 3 Sud-Est, care au cântat piese mai noi dar şi cele care i-au consacrat şi stârnesc amintiri şi nostalgii. Spre finalul concertului au avut și ei parte de o mică pană de curent care a oprit programul câeva minute. Până la concertului aşteptat al lui Smiley, stropii de ploaie s-au oprit, motiv de bucurie penru vedeta care a antrenat piesă de piesă orădenii care au umplut Piaţa Unirii. „De unde vii la ora asta”, „Caii verzi pe pereţi” sau chiar „O secundă” din vremea Simplu, hit-urile lui Smiley s-au adunat pe rând într-o oră de concert la unison cu miile de glasuri. Ziua a treia de FestiFall s-a încheiat pe sub umbrele. Poate ultima va fi mai cu noroc în ceea ce priveşte prognoza meteo.