CONCURS: Bihon.ro te premiază de Paște!

Durata concursului: 27 martie – 10 aprilie. Extragerea concursului va avea loc marți, 10 aprilie, la ora 14:00, la sediul Bihon.ro (bulevardul Dacia nr. 34). Câștigătorii vor fi contactați telefonic.

Premii concurs Paște:

-La alegere un abonament de 2 sedinte de tratament de rejuvenare faciala cu Exilis sau un abonament de 2 sedinte de proceduri IPL pe o zona cu Exilite (epilare definitiva, fotorejuvenare , cuperoza, acnee sau venectazii), oferit de Beauty Studio Tabu

-Un mini-abonament de 3 invitații duble la Cinema Palace

-La alegere, un abonament la Hipoxi Trainer sau la Electro-fitness, oferit Dynamix Fit

Regulament

Premiul câştigat nu se răscumpără în bani. La concurs nu pot participa angajaţii Inform Media Press şi rudele acestora de gradul I. Prin completarea formularului de participare cu datele tale eşti de acord cu folosirea datelor tale de către Inform Media Press în scopuri de marketing. Datele nu vor fi divulgate către terţi. Inform Media Press îşi rezervă dreptul de a descalifica orice participant cu date de contact false.

Despre Beauty Studio Tabu

Cel mai inovativ salon în domeniul înfrumuseţării şi remodelării faciale si corporale din Oradea, Beauty Studio „Tabu” se situează pe strada Str. Szigligeti Ede, Nr. 5, Ap. 2.

Echipa „Tabu” vă stă la dispoziție cu echipamente de ultimă generație (BTL EXILITE, BTL EXILIS ELITE și BTL X-WAVE). Aceste echipamente folosesc tehnologii noninvazive in domeniul estetici, dovedite clinic în saloane și clinici din SUA, fiind sisteme aprobate US FDA (United States Food and Drug Administration), susținute de asemenea de către medicii din întreaga lume ca fiind tehnologii sigure și eficiente în domeniul esteticii.

Despre Dynamix Fit

HYPOXI trainer a apărut din dorinţa de a satisface nevoile persoanelor care doresc să piardă în greutate şi să combată celulita într-un timp scurt cu rezultate vizibile şi de lungă durată.Aceasta metoda este cea mai eficientă abordare in ceea ce privește pierderea in greutate deoarece se concentrează pe zonele problemă în care ţesutul adipos este în exces (abdomen, şolduri, fese şi coapse). Este o metodă naturală de slăbit, combate celulita şi redă fermitatea şi elasticitatea pielii. Rezultatele sunt vizibile după doar câteva şedinţe cu remanență de lungă durată.

HYPOXI este o metoda unica de remodelare corporala deoarece combină terapia vacuum şi compresie cu antrenamentul cardio de intensitate moderată pentru arderea grăsimilor localizate şi se focalizează numai pe zonele problemă.

Electro-fitness

Just got ems este un concept revolutionar, un antrenament eficient care dureaza 20-30 minute. Este un antrenament EMS (Electrical Muscle Stimulation) diferit de antrenamentele conventionale din salile de fitness. Antrenamentul EMS Este ideal pentru persoanele care nu au timp sa petreaca in salile de fitness.

Spre deosebire de aparatale EMS existente pana in acest moment, JustFit by Dynamix fit – tehnologia EMS wireless – va scapa de inconfortabilele cabluri de conexiune dintre aparat si vesta cu care lucrati. Veti avea libertate deplina de miscare, veti fi mai mobili si va veti putea concentra pe exercitiile fizice fara ca altceva sa va distraga atentia.