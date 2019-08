Concurs Național Ecvestru la Băile 1 Mai

Cea de-a doua ediție a Concursului Național Ecvestru Expo Băile 1 Mai, are loc sâmbătă, 17 august, în campingul din Băile 1 Mai. „Am pregătit o sumedenie de surprize. Avem concursuri de tracțiune, de atelaje, de frumusețe cu cai grei dar si de viteza. Plus un spectacol inedit pregătit de un cascador celebru”, anunță organizatorii.

Cascadorul este nimeni altul decât Pászka Lehel, călareț care a obținut în 2015 un record mondial. La Dealul Pivnițele Mari din județul Covasna, în cadrul Galopiadei Secuiesti, călarețul-arcaș, fără frâu și fără șa, pe un cal în galop a nimerit 15 ținte amplasate pe marginea pistei de 400 metri.

Practică acest sport de la 9 ani și spune că recordul s-a născut în urma unei discuții care avea ca subiect faptul că trebuie schimbată atitudinea călărețului față de cal pentru ca în cele din urmă să se schimbe și atitudinea calului.

„Pentru a demonstra acest lucru, am propus să parcurg pista în mare viteza și ca să fie și mai greu exercițiul, fără folosirea frâului și a șeii. În 2014, am avut 14 ținte amplasate pe marginea pistei, iar în 2015 – 15 ținte, la care am tras calarind fara frâu și șa. Nu am beneficiat de frâu și capastru cu care să pot controla calul, m-am putut baza numai pe legătura care s-a format între mine și el. Deoarece pista este în formă de elipsă, cu cât viteza a crescut, cu atât și forța centrifugă era mai mare, ceea ce a crescut posibilitatea scoaterii de pe pistă, sau a căderii de pe cal. Un alt factor de dificultate era faptul că am încarcat arcul cu săgeți manual, astfel că am pornit la galop ținând cele 15 săgeti lipide de arc, în mână. Săgețile stăteau în mâna în forma de evantai, iar la viteză mare, acest lucru presupune și o presiune a vântului foarte mare, ceea ce îngreuna încarcarea arcului, plus că, la fiecare încarcare, a crescut șansa ca celelalte săgeți să fie luate de vînt. Exactitatea tragerilor cu arcul demonstrează cât de complexă a fost demonstrația – atât pentru cal, cât și pentru mine, cea mai mica greșeală putând duce la o nereușită semnificativă”, a declarat campionul pentru equitana.ro