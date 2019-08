Concursul de la Ambulanță, contestat la DNA!

Aceasta nu este prima plângere penală făcută de angajați. Pe rolul unității de parchet mai sunt înregistrate plângeri privind achizițiile la această instituție.

“Am venit ca să arăt câte fraude se fac la Ambulanţa Bihor – cu acordul autorităţilor. DNA spune că cercetează, dar durează foarte mult această cercetare, timp în care se pot produce multe cazuri, precum cel de la Caracal de exemplu. Multă îndiferenţă şi incompetenţă. Doamna ministru are cunoştinţă de cauză şi nu face nimic.

Astăzi reclam concursul pentru posturile de la Comitetul director care a fost săptămâna trecută (pentru directorii medicali, dar mai mult este vorba despre directorul economic şi cel tehnic care nu sunt competenţi şi nu răspund criteriilor pentru funcţiile respective)”, a declarat înainte de a depune plângerea la DNA, Adrian Marcon, șoferul Ambulanței Bihor. Acesta reclamă faptul că niciunul dintre candidații la care face referire nu are avea vechime şi nici sutudii de specialitate. Cu toate acestea, adaugă el, au fost validaţi şi au fost puşi pe funcţii.

El face referire la directorul tehnic Adrian Stângă, directorul economic Popa Sabău Liviu, ambii consilieri locali PSD, în Oradea. De asemenea, directorul medical Bondar şi asistentul șef Ghenţ Laszlo

“Am mai multe plângeri depuse la DNA: nişte achiziţii făcute fără să respecte legea achiziţiilor publice şi cu toate acestea cu confirmarea Curţii de Conturi”, a spus Marcon.

Dr. Buciuman: “Nu le-a dat voie colegilor să vină”

De modul în care s-a derulat concursul s-a plâns și dr. Nicu Buciuman. În plus, acesta a acuzat că unora dintre colegii săi, șeful Ambulanței nu le-ar fi dat voie să vină și ei la DNA pentru a formula plângeri penale.

“Nu le-a dat voie colegilor să vină. Voia să vină şi dr. Pintea, şi dr. Cacuci, dar probabil nu le-a dat voie. Am vorbit, eram înţeleşi că vin şi ei, acum dimineaţa, aici, dar datorită nu ştiu cărui fapt nu au venit. Am vorbit telefonic şi au spus că nu au mai putut ajunge. Și dânşii au fost înăuntru în concurs, eu fiind doar afară am aşteptat. Mă nemulţumeşte modul în care s-a desfăşurat concursul. S-a intrat înăuntru, s-a refuzat filmarea, cu toate că noi am cerut acest lucru. Au spus că dacă noi nu acceptăm că nu se filmează, ei se iau şi plecă, cei care au fost de pe la Bucureşti. Erau foarte vehemenţi că ei nu vor să fie filmaţi, că este intimitatea lor. Motiv pentru care nu au fost pornite camerele video. Pe urmă, ni s-a spus că se extrag subiectele aleatoriu, iar după două secunde deja erau subiectele. Trebuia să începem examenul la ora 9, dar efectiv am început la 11:30 pentru că nu au reuşit să facă grilele de examen. Următorii au terminat subiectele în 10 minute. Sunt unii cărora, dacă le dau foile în faţă, nu reuşesc să citească întrebările, nu să răspundă la ele.

Nu a fost filmat, plus că ne-a pus pe toţi să semnăm o hârtie că el nu mai vine şi ne-a pus să susţinem şi proiectul în aceeaşi zi. Şi când am mers să le spun că am un copil de 5 ani acasă, pe care l-am lăsat singur, şi trebuia să ajung la el. Nu doar că au pus proba practică în aceeași zi, dar am fost făcut de către liderul de sindicat Chiş, nesimţit”, a spus dr. Nicu Buciuman.

Vom reveni cu amănunte.