Concursul de la Ambulanță, reclamat la DNA!

Concursurile organizate pentru ocuparea posturilor de conducere din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Bihor au ajuns în atenția DNA Oradea, după ce doi angajați au reclamat corectitudinea examenelor. Ei au denunțat faptul că cei care au fost validați pe funcții ,,nu sunt competenţi şi nu răspund criteriilor pentru funcţiile respective”. Aceasta nu este prima plângere penală făcută de angajați. Pe rolul unității de parchet mai sunt înregistrate plângeri privind achizițiile la această instituție.

,,Am venit ca să arăt câte fraude se fac la Ambulanța Bihor – cu acordul autorităților. DNA spune că cercetează, dar durează foarte mult această cercetare, timp în care se pot produce multe cazuri, precum cel de la Caracal, de exemplu. Multă indiferență și incompetență. Deși situația este cunoscută, nu se iau măsuri. Doamna ministru Sorina Pintea are cunoștință de cauză și nu face nimic. Azi reclam concursul pentru posturile de la Comitetul director care a fost săptămâna trecută (pentru directorii medicali, dar mai mult este vorba de directorul economic și cel tehnic care nu sunt competenți și nu răspund criteriilor pentru funcțiile respective)” , a declarat înainte de a depune plângerea la DNA, Adrian Marcon, șoferul Ambulanței Bihor.

Acesta contestă faptul că ,,niciunul dintre candidații la care face referire nu avea vechime și nici studii de specialitate”. Cu toate acestea, adaugă el, au fost validați și puși pe funcții. El face referire la directorul tehnic Adrian Stângă, directorul economic Liviu Popa Sabău, ambii consilieri locali PSD, în Oradea. De asemenea, îi amintește și pe directorul medical Tiberiu Bondar și pe asistentul șef Ghenț Laszlo.

,,Am mai multe plângeri depuse la DNA: niște achiziții făcute fără să respecte legea achizițiilor publice și cu toate acestea, cu confirmarea Curții de Conturi”, a spus Marcon.

Dr. Buciuman: ,,Nu le-a dat voie colegilor să vină”

De modul în care s-a derulat concursul s-a plâns și dr. Nicu Buciuman. El reclamă că s-a refuzat filmarea concursului, deși s-a cerut și că unii dintre candidații care au fost confirmați pe funcții au rezolvat subiectele în 10 minute, deși acest lucru – susține el, era imposibil. În plus, acesta a acuzat că unora dintre colegii săi, șeful Ambulanței nu le-ar fi dat voie să vină și ei la DNA pentru a formula plângeri penale.

,,Nu le-a dat voie colegilor să vină. Voia să vină și ec. Gheorghe Pintea și ec. Remus Cacuci, dar probabil nu le-a dat voie. Am vorbit, eram înțeleși că vin și ei, acum dimineața, aici, dar datorită nu știu cărui fapt nu au venit. Am vorbit telefonic și au spus că nu au mai putut ajunge. Mă nemulțumește modul în care s-a desfășurat concursul. S-a intrat înăuntru, s-a refuzat filmarea, cu toate că noi am cerut acest lucru. Au spus că, dacă noi nu acceptăm că nu se filmează, ei, cei din comisie, se iau și pleacă – cel de la SAJ Prahova și o doamnă dr. de la București.

Erau foarte vehemenți că ei nu vor să fie filmați, că este intimitatea lor. Motiv pentru care nu au fost pornite camerele video. Pe urmă, ni s-a spus că se extrag subiectele aleatoriu, iar după două secunde deja erau subiectele. Trebuia să începem examenul la ora 9, dar efectiv am început la 11.30, motivând că nu au reușit să facă grilele de examen. Următorii au terminat subiectele în 10 minute. Sunt unii cărora, dacă le dau foile în față, nu reușesc să citească întrebările, nu să răspundă la ele. Nu a fost filmat, plus că membrii comisiei ne-au pus pe toți să semnăm o hârtie că nu vom face reclamații, nimic, pentru că ne-au pus să susțineam ambele probe în aceeași zi.

Cu toate că legea prevede că orice modificare apare în calendarul de desfășurare al concursului trebuie anunțată acolo unde a fost anunțat concursul (pe site-ul instituției, în presă etc.). Atunci când le-am spus că am un copil de 5 ani acasă, pe care l-am lăsat singur, și trebuia să ajung la el. Nu doar că au pus proba practică în aceeași zi, dar am fost făcut de către liderul de sindicat, Chiș, nesimțit”, s-a plâns dr. Nicu Buciuman.