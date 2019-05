Concursul „Gheorghe Nadiu”, pe curbă ascendentă

Lucrările și proiectele au fost evaluate de comisii formate din cadre universitare și preuniversitare. Din comisia de informatică au făcut parte și specialiști IT de la firma Qubiz Oradea, recent câștigătoare a premiului național „Employer of the Year” (Angajatorul anului), oferit în cadrul galei Business Services Forum & Awards 2019.

Concursul de informatică a fost gândit ca un concurs pe echipe, constând din prezentarea unui proiect. Echipele au prezentat câte un proiect informatic (jocuri, site-uri, aplicații web sau mobile), realizat de elevii componenți.

La informatică, locurile I și II le-au revenit proiectelor „Project Manager” (Flaviu Teodor Balint și Mihai Tămășan), respectiv „Labirint” (Cătălin Petru Lupău), ambele de la Colegiul Național „Emanuil Gojdu”, profesori coordonatori fiind Maria și Adrian Niță.

Locul III a fost adjudecat de proiectul „Voice command system” (George Pintea, Natanael Pop, Marius Cazan și Stelian Furtoș) de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” (prof. Nicoleta Turean).

Trei mențiuni s-au acordat proiectelor „SQRT – Robotics” (Cătălin Mociar, Ștefan Szabo, Andrei Iuhas și Dacian Lucuța), „Soft didactic – algoritm de drum minim” (Hoszu Adryel Ruben, Mihai Kimpan, David Ienciu și Cristina Hălmăgean), respectiv „Tenis game” (Vlad Dem, Filip Staniș, Alexandru Bot și Ionuț Nistor), toate de la același Liceu „Onisifor Ghibu”, profesor coordonator fiind Alina Luncan.

Concursul de matematică a fost individual, subiectele fiind concepute de către universitarii Dorel Miheț, de la Universitatea de Vest Timișoara, și Mircea Balaj, de la Universitatea Oradea. Problemele

și baremul de punctare sunt postate pe site-ul oficial, la adresa: http://stiinte.uoradea.ro/concursul-nadiu.

Va deveni interjudețean

Premiile câștigătorilor au inclus și sume de bani stimulatorii, asigurate de partenerul și sponsorul concursului, firma Qubiz.

Președintele Comisiei de Organizare, conf. univ. dr. Ioan Fechete, de la Facultatea de Științe a Universității Oradea, a apreciat nivelul foarte bun al majorității concurenților, precizând următoarele: „Concursul i-a atras pe majoritatea olimpicilor de vârf din Bihor. Undeva, în luna noiembrie, preconizăm să organizăm ediția a III-a, dar pe care să o extindem și la județele învecinate. Îi vom aștepta cu interes să se înscrie pe toți tinerii talentați, interesați, pasionați sau inspirați de matematică. Ne dorim să avem anual un astfel de concurs memorial, interjudețean”.

Cu ocazia festivității de premiere, în calitate de CEO al Qubiz, Marcel Anghel le-a adresat un mesaj de încurajare elevilor pentru studiul matematicii și informaticii, privite nu doar ca materii școlare teoretice, ci și ca premise pentru fundamentarea unor cariere

profesionale deopotrivă incitante și atractive, inclusiv în contextul dezvoltării economico-social-culturale a Oradiei.

„Felicit toți competitorii pentru efort, curaj și pricepere. Au fost subiecte și rezolvări frumoase la matematică și proiecte interesante la informatică. Așa încât apreciez concursul ca o reușită indiscutabilă. Ne dorim mult să devină o tradiție, iar noi ne vom strădui să rămânem un partener fidel”, a mai punctat Marcel Anghel, și el fost olimpic de matematică în anii săi de liceu.

În dublă calitate, de colaborator al Facultății de Științe, cât și de specialist în cadrul Qubiz, Alex Oancea a exprimat și o impresie din partea Comisiei pentru informatică: „Nu doar proiectele în sine au fost foarte bune, ci și abilitățile de prezentare sau de răspuns concis și clar la întrebările din partea juriului. Pentru edițiile următoare așteptăm să se înscrie mai multe echipe, iar nivelul să rămână cel puțin la fel de ridicat”.

Premii și mențiuni la Matematică

Clasa a IX-a: 1. Luca Fechete 2. George Lung (ambii de la CN „Emanuil Gojdu”) 3. Patrick Gânte („Onisifor Ghibu”) 4. Răzvan Știru (Liceul Teologic Baptist „Emanuel”) 5. Briana Olar 6. Daria Ciuta (ambele de la CN „Emanuil Gojdu”)

Clasa a X-a: 1. Bogdan Budura 2. Marc Smausz 3. Andrei Iancu (toți de la CN „Emanuil Gojdu”) 4. Henriette Jurca (LT Baptist „Emanuel”) 5. Alexandru Lascu (LT „Onisifor Ghibu”) 6. Sorina Moza (LT „Aurel Lazăr”)

Clasa a XI-a: 1. Laurențiu Marchiș (LT German „Friederich Schiller”) 2. Octavian Trifan 3. Filip Tășădan (ambii de la LT Baptist „Emanuel”)

Clasa a XII-a: 1. Robert Pop 2. George Indrieș 3. Alex Balazshazi 4. Eliza Coroiu 5. Andrada Tiutin (toți de la LT Baptist „Emanuel”).

Cristian Horgoș