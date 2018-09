Conferința „Coaching@Your Service” – 15 Septembrie 2018 – Hotel Ramada, Oradea

Suntem constant în căutarea echilibrului, armoniei si performantei, atât în viața personală cât și cea profesională și în acest sens dorim să ne apropiem fie de persoane care să ne inspire și să ne ghideze către obiectivul ales, fie de instrumentele care sunt adaptate nevoilor noastre.

Apărut în urmă cu câteva decenii, coachingul a evoluat ca metodă de dezvoltare personala și este actualmente o metodă de maximizare a performanței personale și profesionale foarte apreciată – cu rezultate excelente. Coachingul are o viziune eminamente practică și pozitiv orientată spre dezvoltarea potențialului uman.

În încercarea de a surprinde esența coaching-ului, în Oradea câțiva pasionați ai domeniului au pus bazele Clubului de Coaching. In acest Club se întâlnesc, discută despre instrumente de coaching, învață din experiențele celorlalți, primesc păreri constructive și organizeaza evenimente prin care dezvoltă și promoveaza acest concept.

Una dintre inițiativele Clubului este Coferinta „Coaching@Your Service” – prima conferință de coaching din această regiune a țării, eveniment în care se vor reuni experți în diferite tipuri de coaching, astfel că participanții la conferintă vor avea acces la metode și intrumente deosebite și inovative. De asemenea, vor experimenta noi perspective și vor reuși să identifice mai ușor nevoia de coaching în organizația din care fac parte, precum și în viața personală.

Conferinta Coaching@Your Service aduce un suflu practic acestui concept și se adresează îndeosebi antreprenorilor, managerilor și angajatilor in departamentele de Resurse Umane care vor beneficia de dezvoltare personală și profesională, conștientizare și networking.

Speakerii acestui eveniment abordeaza metode diferite si au experienta extensiva in domeniu.

Prezentarea pe scurt a speakerilor, in cele ce urmează:

Daniel David este unul dintre cei mai cunoscuţi oameni de ştiinţă din România. Este coautor al cărții „Coaching cognitiv comportamental în organizații”, care este de altfel primul manual de Coaching Cognitiv-Comportamental în Limba Română. De asemenea, a coordonat programul postuniversitar: „Optimizarea performanţei profesionale prin consultanţă şi coaching cognitiv-comportamental”. A fost Președintele Primului Congres International de Coaching Cognitiv-Comportamental, 12-15 iunie 2014 (Cluj-Napoca) al International Association for Cognitive-Behavioral Coaching.

Unul dintre domeniile de expertiză profesională ale lui Daniel David este promovarea sănătății individuale și organizaționale prin tehnici cognitiv-comportamentale.

Este Profesor „Aaron T. Beck” de psihologie clinică şi psihoterapie la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), Directorul fondator al Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Preşedinte al International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health.

În prezent este Profesor asociat şi la prestigioasa instituţie medicală Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New-York, SUA şi Directorul programului de cercetare la Albert Ellis Institute, New York, USA, De asemenea, a fost membru al Scientific Review Group în Social Sciences în European Science Foundation.

Din 2016 este Prorectorul UBB pentru cercetare, competitivitate-excelenţă şi publicaţii ştiinţifice şi Directorul Executiv al Institutului STAR-UBB. În anul 2017 a fost ales preşedintele Asociaţiei Psihologilor din România.

Dan Berinde este Coach certificat internațional, PCC ICF și Trainer acreditat ANC. S-a format în coaching-ul de echipă în cadrul LIM-Leadership în Internațional Management, USA și este Partener fondator și Formator al firmei de coaching și consultanță Coaching Partners. Conduce, de asemenea, Centrul pentru Excelentă Organizațională, în care derulează programe de selecție personalizată și evaluare a personalului managerial.

În 2003 a absolvit programul Executive Master of Business Administration (EMBA) al University of Washington, livrat de Asebuss School of Business.

Programele pe care le livrează sunt puternic interactive și experentiale, în care transferul de informație, concepte, instrumente ori metode se realizează pe bază experiențelor directe, trăite de către participanți ori de către Dan în proiecte reale.

Dan este coautor a două cărți de management, în domeniile afacerilor mici și mijlocii și a managementului financiar și are o experiență de peste 15 ani de management executiv în companii din diverse industrii, cu preponderentă în proiecte mari de schimbare în condiții de criză. În astfel de proiecte a restructurat structuri organizaționale complexe, a format și antrenat echipe de management, a selectat și antrenat manageri de vârf.

Alexander Vandervelden este un fost înotător de performanță și deținătorul recordului Belgiei la 100 metri bras.

După încheierea carierei sportive, a ajuns antrenor de înot și antrenor pentru echipele de triatlon. A obținut o diplomă de Master în chimie și este un exemplu excelent în dezvoltarea personală armonioasă din punct de vedere fizic, mental si emoțional.

Cu experiența sa din poziția de Manager de producție și dezvoltare, precum și ca Manager de calitate în lumea corporatistă și talentul lui comercial, el reprezintă o sursă importantă de informații pentru dezvoltarea și profesionalizarea companiei Mentally Fit la scară globală.

La Mentally Fit, atât în cadrul companiei ca și Director al sucursalei Mentally Fit Belgia, cât și pentru clienții noștri ca și Partener și Coach de performanță, Alexander este cu trup și suflet un adevărat coechipier.

El pune accentul pe crearea unei platforme constructive pentru ca echipele să crească și să opereze la un nivel ridicat, cu pierderi minime de energie. Îi place să dezvolte atitudine și abilități de coaching în celilalți.

Oana și-a petrecut ultimii ani lucrând în proiecte de coaching în companii de renume pe Business Relationship Coaching – coaching axat pe îmbunătățirea relațiilor dintre colegi, colegi și șefi, patroni, asociați și business owneri.

Are peste 15 ani experiență profesională în managementul resurselor umane în poziții de execuție și conducere din care 10 în sistemul bancar într-o corporație multinațională. Activitatea i-a fost centrată pe creșterea performanței și pe optimizare.

Oana crede cu tărie că în fiecare dintre noi există suficiente resurse ca să ne șlefuim pentru o variantă mai bună a noastră în acest sens și-a aprofundat studiile și formarea profesională cu o dublă acreditare națională și internațională în managementul resurselor umane UBB Cluj și Universite de Savoie, Grenoble, Franța. sau cursuri precum: Formator, Mananager proiect, Consilier dezvoltare personală, Specialist în activitatea de coaching acreditate ANC; CIPD – Certificate in Personnel Practice – MBA; Speaker, trainer & coach acreditat John Maxwell Team; Coach internațional acreditat ICF.

Ligia Cremene este Consultant dezvoltare organizațională și Conferențiar la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. De 15 ani lucrează în cercetare interdisciplinară (Telecomunicații și Psihologie Socială) utilizând tehnici de Design Thinking și Gândire Sistemică. În timp acestea au devenit un mod de gândire și acțiune pentru generarea de soluții la probleme din domenii foarte diverse.

Cu o specializare internațională în coaching sistemic, însoțește oamenii în proiectele lor de dezvoltare personală și profesională, prin sesiuni de coaching individual și de echipă. Lucrează cu companii și start-up-uri pe teme de creativitate și inovare, performanță și sănătate, leadership și dezvoltarea echipelor.

Are un masterat în Psihologia Resurselor Umane și Sănătate Organizațională de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și o formare care terapeut în metoda Kutschera Resonanzmethode® (Viena), incluzând hipnoza ericksoniană.

Ca facilitator sistemic certificat de Bert Hellinger Institute din Olanda, însoțește oamenii în explorarea dinamicilor sistemice organizaționale, creând contextul spațiu-timp pentru ca aceștia să se redescopere și re-creeze.

Background-ul său este în Inginerie Electronică și Telecomunicații, cu un doctorat în Tehnici Adaptive în Sisteme de Comunicații Wireless, de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (2009), unde predă Comunicații Cognitive și Gândire Sistemică. A derulat proiecte de cercetare naționale și internaționale și a publicat peste 50 de lucrări științifice. Realizările sale au fost recunoscute prin diverse premii, printre care și Premiul Academiei Române.

Moderatorii evenimentului vor fi Loredana Suiugan si Bogdan Babalau-Maghiar, cunoscuți si îndragiți în Oradea pentru pasiunea pe care o au pentru domeniul resurselor umane și pentru coaching.

Partenerii evenimentului sunt: Eltex Recycling (Partener Diamond), VPK Packaging, Mentally Fit, Coaching Partners, My Deck, Thermal Technology si Corporactive Consulting.

Pentru toti cei care doresc sa afle mai multe despre coaching si sa petreaca o zi de sambata alaturi de experti in acest domeniu, inscrierea la Conferinta Coaching@Your Service se poate face chiar aici: https://coachingclub.eu/

Advertorial! Hb: 92950