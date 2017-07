Confirmă statutul de superpilot

A mai luat o opţiune serioasă, confirmând poziţia de favorit la câştigarea Campionatului naţional de motociclism. Chrobák Janos, pilotul echipei orădene Carcover Racing Team, a câştigat cea de-a IV-a etapă a Campionatului de motociclism viteză RoSbk, la clasa Supersport 600. Aceasta s-a desfăşurat la Brno în perioada 8-9 iulie, în Cehia. Component al echipei orădene, motociclistul maghiar a devansat un alt orădean, care concurează însă pe cont propriu, Pap Bela.

Chrobák Janos îşi confirmă clasa de superpilot care are în palmares câştigarea, de trei ori, a Campionatului European Alpi Adria. Chrobák Janos a ajuns în urmă cu câteva luni la Oradea, după o discuţie cu actualul său coechipier, Cristi Ghitea, care şi-a exprimat atunci dorinţa de a creşte performanţa la nivelul echipei Carcover Racing Team. Orădeanul Cristian Ghitea, liderul clasei GP 600 Rookies, a concurat la clasa Supersport. Aceasta pentru că au fost mai multe abandonuri şi căzături la antrenamente, astfel că nu s-a întrunit numărul de piloţi pentru efectuarea startului la această categorie, iar Ghitea a primit acceptul oficialilor pentru a concura la Supersport. „Am concurat pentru a acumula experienţă şi cred că am avut o evoluţie onorabilă”, a spus Ghitea, care a sosit pe locul VII şi s-a ales cu 9 puncte în ierarhia generală. La Sbk Challenge, Vigh Gyorgy s-a clasat pe locul III. La Brno, Vigh a fost întrecut de Ionuţ Mistode şi Gal Barda, însă se menţine în fruntea ierarhiei generale. Ultimele două etape ale campionatului – care are şase etape – se vor desfăşura pe 3 septembrie, la Bucureşti, la Motorpark, respectiv la Rijeka (Croaţia), în octombrie.