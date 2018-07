Conflict deschis între membrii Oradea Civică și deputatul UDMR, Szabo Odon

În urma întrevederii, Sebastian Duma a făcut public discuția avută în cadrul audienței. Reprezentanții Oradea Civică au mers cu temele bine făcute și i-au adresat un set de întrebări deputatului UDMR: „De ce v-ați aliat cu aceste partide toxice pentru democrația românească? De ce le sprijiniți în încercarea lor disperată de a-i face scăpați de condamnări și dosare pe liderii și acoliții lor? Un partid care apără drepturile și libertățile unei minorități etnice dă cu barda la rădăcina legislației sistemului judiciar și penal din România, transformând țara într-un paradis infracțional?…”

Marko Attila, mărul discordiei

„A început o lungă și total neconvingătoare perorație despre cum UDMR-ul, de fapt, prin toate acțiunile liderilor și parlamentarilor săi din ultimul an și jumătate apără democrația și statul de drept din România. Mă abțineam cu greu să nu râd. După aia, pe măsură ce continua, a început să mocnească în mine un tot mai pregnant sentiment de revoltă în timp ce nu puteam să ignor o voce lăuntrică care-mi șoptea în subconștient că sunt luat de prost. Mă uit la colegul care stătea în dreapta mea. Citesc același sentiment și pe fața lui”, se destăinuie Sebastian Duma pe Facebook.

Odată ajunși la subiectul Marko Attila, deputatul UDMR fugit în Ungaria pentru a scăpa de executarea pedepsei cu închisoarea după ce a fost condamnat în urma a două procese, discuția s-a aprins. Mai exact, Szabo Odon ar fi susținut că își va apăra tot timpul colegii și că acestuia „i-a fost fabricat un dosar de către DNA și a fost trimis abuziv în judecată”. De aici încolo discuția s-a aprins, astfel că vă redăm integral disputa, în varianta prezentată de Sebastian Duma.

„Este nevinovat. I-a fost fabricat un dosar de către DNA și a fost trimis abuziv în judecată. Iar eu îmi voi apăra întotdeauna colegii, oamenii din comunitatea mea, de abuzuri venite din partea instituțiilor statului. A DNA-ului.

– Dar de unde știți -d-voastră că este nevinovat? Ați avut acces la dosar? Ați analizat probele? Sunteți judecător?…

– Nu. Dar cunosc bine cazul (și începe să tragă cu pixul niște linii și săgeți pe o foaie de hârtie). Știți că un procuror poate să închidă un dosar cu NUP…

– Da, zic. Sau cu SUP. Sau poate să-l claseze. Ce vreți să spuneți?…

– Păi, Marko Attila a dus o hârtie la procuror prin care demonstra că este nevinovat. El nu era la locul faptei în ziua în care i se imputa că ar fi semnat un anumit act.

– Stați așa, zic. Cum adică, ”demonstra”? Păi hârtia aia nu trebuia să ajungă în fața unui judecător? Ce-a făcut procurorul cu ea? A aruncat-o?…

– Nu, zice. N-a ținut cont de ea, a pus-o la dosar și l-a trimis în judecată pe Marko.

– Este dreptul lui, zic. Așa a considerat el că trebuie să procedeze. D-voastră ce voiați să facă?…

– Să închidă dosarul. Pentru că exista o probă din care reieșea nevinovăția fostului meu coleg!

Mă uit la el cu ochii mari, holbați de mirare. De surprindere. Sunt siderat. Ba nu, sunt îngrozit. Acest om, care stă în fața mea pe un scaun tapițat în piele de culoarea untului, este deputat în Parlamentul României și face legi. Prin votul său, influențează și decide, într-o oarecare măsură, politica penală a statului român… Groaznic! Sunt îngrozit!

– Dle deputat, sunt îngrozit de ceea ce aud. Este incredibil. Așa înțelegeți d-voastră că trebuie să funcționeze sistemul judiciar și penal într-o țară civilizată, într-un stat de drept?… (colegul meu vrea să intervină. Îi fac semn să mă lase să continui. Între timp, tonul discuției devenise unul destul de ridicat și aprins)…

Urmând firul logicii d-voastră, zic, dacă un individ comite un omor și aduce ulterior o hârtie care, până la proba contrarie, l-ar putea disculpa, procurorul ar trebui să dea soluție de neîncepere a urmăririi penale/NUP sau chiar de clasare a dosarului. Și să nu-l mai trimită în judecată, fără a mai ține cont de celelalte probe de la dosar. Poate chiar arma crimei, cu amprentele lui peste tot pe ea. Am înțeles bine?…

– Nu, nu asta am vrut să spun…

– Dl Attila a mai ajuns în fața unui judecător? Sau a fugit din țară înainte să se întâmple asta?…

Zice ceva, dar nu-l înțeleg. Se bâlbâie.

– Marko Attila este persecutat politic! izbucnește el, într-un final…

– De cine? De DNA? De judecători?… îl întreb.

– Da.

Nu pot să cred ce-mi aud urechile.

– Deci d-voastră credeți că justiția trebuie să se înfăptuiască în biroul procurorului. Asta este viziunea d-voastră despre statul de drept pe care vă lăudați că UDMR-ul îl apără, prin tot ceea ce face în ultimul timp?…

– Nu, nu am spus asta.

– Nu ați spus-o cuvânt cu cuvânt, dar din discuția noastră asta reiese…

Nu se mai poate stăpâni. Răbufnește…

– Nu este adevărat! Mințiți!

– Dle Ödön, calmați-vă, vă rog. Nu meritați să ocupați scaunul de parlamentar al României. Și noi, organizațiile civice din această țară, împreună cu colegii noștri vorbitori de limbă maghiară, vom aduce la cunoștința alegătorilor de etnie maghiară viziunea d-voastră despre democrație, justiție și stat de drept. Ca să ne asigurăm că nu veți mai ocupa niciodată un scaun de parlamentar în Parlamentul României. Pentru că nu îl meritați…

– Mințiți!

– Dacă mă mai faceți o singură dată mincinos, să știți că vă dau în judecată. Și am martori.

– Nu aveți!…

Mă uit la colegul din dreapta mea, care devenise simplu spectator la acest spectacol jenant în care un deputat al României recurgea la atacuri la persoană și insulte la adresa unui cetățean venit în audiență… Între timp, deputatul a realizat că o luase pe arătură. Se oprește pentru câteva secunde. Mă ridic de pe scaun.

– Discuția noastră ia sfârșit aici, dle deputat. Nu cred că mai avem ce să ne spunem. M-ați insultat, ați țipat, gata. Cosmine, dacă vrei să mai rămâi câteva minute față în față cu acest ”reprezentant al poporului”, e alegerea ta. Te aștept afară.

Ies pe hol. Colegul mai rămâne câteva minute. Luni avem conferință de presă la sediul asociației. Voi de când n-ați mai fost într-o audiență la ”aleșii poporului”?…”

Szabo Odon: „Nici măcar jumătăți de adevăr…”

Deputatul Szabo Odon are însă o cu totul altă versiune, pe care o prezentăm integral.

„După ce am ascultat fără să întrerup interlocutorul, am început să răspund, fiind întrerupt la început la fiecare jumătate de frază. Am spus textual două chestiuni simple și anume în primul rând că UDMR este poate cel mai interesat într-un stat de drept real, deoarece doar într-un asemenea stat sunt aplicate garanții instituționale clare pentru drepturile minorităților. În al doilea rând am spus că azi a fost creată impresia că unii vor cu orice preț să-l omoare pe Dragnea iar alții că vor să-l renască, ambele tabere folosind aceeași armă: legea penală. Noi nu suntem de acord cu nici unul dintre aceștia. UDMR nu vrea o lege penală creată pentru un om, nici pentru a-l scăpa dacă e vinovat, nici pentru a-l înfunda dacă e nevinovat. UDMR vrea o legislație corectă, clară, aplicabilă care să nu poată fi sursa niciunui abuz. Interlocutorii au rămas perplecși când au aflat că UDMR nu a votat Codul Penal. Pur și simplu nu știau asta. Nu știau că am avut amendament pentru menținerea în lege ca neschimbat a neglijenței în serviciu. Nu au știut că nu am votat modificarea abuzului în serviciu în forma adoptată și criticată, chiar mai mult având propria soluție votată de PNL, USR, etc. care însă nu a întrunit majoritatea în plen.

Am oferit multe informații noi. Am arătat că am decis să susținem în principal introducerea Directivei europene în legislație, precum și modificările articolelor declarate neconstituționale în sensul prevederilor din deciziile curții. Interlocutorul a devenit foarte agresiv verbal când am arătat că în același timp suntem convinși că există decizii greșite, chiar abuzuri. Am spus că nu cred într-o abordare simplistă: într-o parte îngeri iar vis a vis doar diavoli. Lumea cunoscută de mine e puțin mai complicată și cu mult mai multe nuanțe. Cei care au vorbit sau m-au auzit vorbind cel puțin odată în viață, știu că încerc să am proprietatea termenilor și Da, nu-mi place când alții răstălmăcind, încearcă să-mi pună în gură ceva ce nu am spus și nu am avut de gând să spun. Am fost, sunt și voi fi deschis pentru orice dialog, însă nu pot susține, accepta fanatisme de nici un fel”.