Conflict deschis între șefii și secretarul Județului

Conflict deschis între conducerea politică a Consiliului Judeţean şi secretarul Judeţului, Carmen Soltănel. Astfel, pe lângă sumedenia de hotărâri de Consiliu ce au căzut la vot din cauza votului splitat 17:17 între coaliţia PSD – UDMR – ALDE şi PNL, a survenit un alt subiect fierbinte, cu accente patetice.

Conflictul mocnit a izbucnit în plen, joi, când liberalii nu au votat modificarea organigramei şi a statului de funcţii la teatrul maghiar Szigligeti Szinhaz (147 de posturi). Într-o situaţie similară se afla Filarmonica de Stat Oradea (116 posturi). Liberalii opozanţi au devenit şi mai refractari când au observat că însuşi secretarul Judeţului a dat un aviz de nelegalitate acestor acte normative propuse spre vot!

Întoarsă după şapte ani „în Tibet”

Iritarea preşedintelui Pasztor şi a vicepreşedintelui Mang derivă din faptul că aceeaşi Carmen Soltănel a dat aviz pozitiv, de legalitate, aceluiaşi tip de hotărâri ce vizează instituţiile de cultură, între 2010 şi 2017. Aşadar, s-ar fi sucit brusc după şapte ani!

Problema survine de la o anumită interpretare rigidă a legii de către Carmen Soltănel, prin care angajaţii Consiliului Judeţean ar depăşi, la o adică, norma de 320 de posturi stabilită pe formulă de către Prefectura Bihor pentru CJ, situată la 560 de oameni. De ce? În viziunea lui Soltănel, teatrele Regina Maria şi Szigligeti, respectiv Filarmonica sunt socotite în norma de 560 de oameni, ceea ce pune CJ Bihor într-o situaţie imposibilă. Practic, pentru a se încadra în cei 560 de salariaţi, cu tot cu salariaţii instituţiilor de cultură amintite, CJ Bihor ar trebui să renunţe cu totul la personalul de specialitate! Ceea ce nu se poate, în mod evident.

© Carmen Soltănel

„De ce nu a constatat doamna secretar aceste aspecte timp de 6 ani? Suntem caz unic în România unde Consiliul Judeţean are în subordine toate instituţiile de cultură din municipiu. Pe acest motiv Ministerul Dezvoltării Regionale ne-a spus că numărul de angajaţi de la Teatru şi Filarmonică nu intră în cei 560 pe care ni-i dă Prefectura pe formulă. După această hârtie credeam că s-a rezolvat”, a reacţionat Ioan Mang, care crede de-acum că Soltănel antipatizează actuala conducere a CJ Bihor, sabotând-o. Chit că Soltănel le-a comunicat consilierilor judeţeni că aceştia pot nesocoti avizul ei de nelegalitate şi pot vota propunerea Executivului, pe răspunderea lor. Însă răul era deja făcut, deoarece în consilierii judeţeni mai slabi de înger intrase deja frica. Bunăoară, universitarul PSD Ioan Gheorghe Ţară şi-a exprimat nevoia sufletească de a fi sigur că votul său se „aşterne” pe acte legale, la CJ Bihor şi i-a cerut în mod repetat lui Soltănel să găsească o soluţie. În zadar…

Totul pleacă din vremea premierului Emil Boc, cel care în 2010 plafona numărul de posturi alocate instituţiilor publice. Însă, pentru ca instituţiile de cultură din subordinea acestora – în special teatrele – să nu aibă de suferit, acestea au fost exceptate de la numărul salariaţilor la care autorităţile locale şi judeţene erau limitate. Doar că la vremea respectivă, în 2010, Ministerul Culturii condus de Kelemen Hunor a trecut pe lista exceptatelor Teatrul de Stat Oradea şi Filarmonica de Stat Oradea – în denumirea şi forma de organizare de la vremea respectivă. Între timp, la insistenţa UDMR, pe vremea preşedintelui Ţîrle Teatrul de Stat Oradea s-a segregat în două teatre, unul românesc şi unul maghiar, preluând ansamblurile folclorice de la Filarmonică şi absorbind şi teatrul de păpuşi. Această reorganizare juridică este motivul pentru care secretarul Carmen Soltănel consideră că instituţiile în forma reorganizată de azi nu pot fi asimilate formelor vechi de organizare, inserate în lista exceptatelor. Chit că vorbim, de fapt, despre fix aceleaşi instituţii de cultură! Aşadar, buturugi mici juridice, văzute de secretarul Judeţului, ce răstoarnă carul cel mare al funcţinării instituţiilor.

Soltănel – în vizorul lui Mang

Lipsa unui vot în plenul CJ lasă fără suport legal organigramele modificate de la Szigligeti şi Filarmonică şi evidenţiază prăpastia căscată între Pasztor şi Mang, pe de o parte şi secretarul Carmen Soltănel. Dacă pe acest subiect coaliţia UDMR-PSD-ALDE şi PNL au convenit să se întâlnească pentru a găsi o rezolvare politică, în schimb, Ioan Mang a devenit ameninţător la adresa lui Soltănel. Aceasta recunoaşte că în ultimii şapte ani a dat mereu aviz de legalitate pentru speţe de acest tip, însă susţine că a avut mereu observaţii – neluate în seamă de fostele conduceri judeţene. Soltănel îşi justifică atitudinea de acum prin modificările legislative din acest an. „Până acum, răspundeam în solidar cu preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii judeţeni. Însă acum răspund doar eu!”, a exclamat Soltănel, subliniind cum Guvernul actual a pus toată răspunderea în seama funcţionarilor publici, şi nu a aleşilor. „Să ne ferească Dumnezeu de asemenea funcţionari !Va trebui să vedem câtă încredere mai avem într-un asemenea secretar. Mergem înainte şi vedem ce decizii luăm. Eu nu pot să cred că un înalt funcţionar public serios îşi poate permite ca într-un an să fie legală iar în alt an să nu mai dea aviz, pentru că nu îi mai place conducerea Consiliului Judeţean. Doamna secretar spune că actul Ministerului nu are nicio valoare”, s-a exprimat Mang, oripilat de atitudinea lui Soltănel, precizând că se va adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru a pune în discuţie comportamentul lui Carmen Soltănel. Mang a ţinut morţiş să spună cum Soltănel a refuzat să ofere un aviz de legalitate, în ciuda unor hârtii favorabile pe care CJ Bihor le are de la Prefectura Bihor şi de la Ministerul Dezvoltării, de unde rezultă că problemele legale văzute de Soltănel ca rezultante din schimbarea organizării şi a denumirii instituţiilor nu există, pe fond.

„Problema este din 2010. În 2010, CJ Bihor condus de PNL a hotărât ce a hotărât. Însă problema nu a existat vreme de şapte ani. Foarte frumos a funcţionat până acum, iar acum nu mai funcţionează”, a constatat preşedintele Pasztor, nemulţumit în mod evident că Soltănel o dă la întors, acum…

Liberalii jubilează

În schimb, liberalii opozanţi jubilau pe faţă. Avrigeanu: „Situaţia este jenantă. Vă spălaţi rufele în public. Noi, ca simpli consilieri, pe cine să credem? Cred că este prima oară când asist la o astfel de bulibăşeală, când Executivul şi secretarul Judeţului se ceartă, iar consilierii judeţeni sunt spectatori”. Foncea: „Mă declar bucuros că se discută serios o asemenea problemă. Să facem o întâlnire între PNL şi Puterea, dacă le asumăm politic sau le anulăm” Dacian Foncea chiar a propus ca o parte dintre instituţiile de cultură să fie transferate de Consiliul Judeţean către Primăria Oradea!

Însă propunerea lui Foncea nu a fost îmbrăţişată de Mang. „Şi Primăria dacă le preia, depăşeşte numărul de angajaţi permis”, a remarcat pesedistul.