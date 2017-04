Confruntare Arad – Oradea

Rivalitatea fotbalistică dintre Arad și Oradea îşi va consuma duminică un nou episod. Faţă în faţă, pe terenul din Şiria, se vor afla UTA „Bătrâna Doamnă” şi Luceafărul, singurele reprezentante ale judeţelor învecinate la nivel de Liga 2. Ambele echipe vin după o etapă de pauză şi au foame de puncte. Luceafărul este în căutarea primei victorii pe teren din această primăvară, în timp ce UTA este dornică de reabilitare după eşecul de pe teren propriu cu FC Braşov. O misiune dificilă pentru bihoreni, mai ales că arădenii sunt angrenaţi în lupta pentru promovare şi nu îşi mai permit paşi greşiţi după ce au ajuns pe locul 4. „Îmi doresc să eliminăm greşelile individuale, care au fost un coşmar în ultimele etape. Ne propunem să jucăm deschis, curajos, nu ne vom cantona în apărare. Am încredere că putem obţine un rezultat pozitiv duminică. UTA este o echipă foarte bună, dar cu Braşovul cred că au făcut cel mai slab meci al lor. Au jucători de calitate pe faza ofensivă, mă refer la Petre, Strătilă, Curtuiuş sau Andor, fotbalişti care pot decide singuri un joc”, ne-a declarat antrenorul Alexandru Kiss, care nu poate conta pe Roşu, Ţegle şi Predescu.

„Presiunea e pe noi”

Fost jucător la Luceafărul, mijlocaşul arădean Cristian Andor se aşteaptă la un meci dificil. „Vom avea de luptat până la capăt și trebuie să demonstrăm că avem armele necesare încă de duminică, în partida cu Luceafărul Oradea. Am activat acolo, sunt un club serios, care nu au avut niciodată probleme cu banii. Au patron, nu depind de banii publici, o să-și vândă scump pielea duminică. Vor încerca să profite de faptul că presiunea e pe noi, iar ei nu au mare lucru de pierdut. Dar de multe ori presiunea e bună, mai ales că am știut la ce ne înhămăm când am anunțat că vrem să promovăm la finalul acestui sezon”, a declarat ultimul căpitan al FC Bihor, în presa arădeană.

Meciul UTA Bătrâna Doamnă – Luceafărul Oradea este programat duminică, de la ora 11:00, şi va fi televizat de Digi Sport 1.

Celelalte meciuri ale etapei a 27-a: mâine, Foresta Suceava – Academica Clinceni, CS Baloteşti – FC Braşov, Chindia Târgovişte – Metalul Reşiţa (toate de la ora 11:00), Olimpia Satu Mare – Juventus Bucureşti (ora 12:00); luni, Dunărea Călăraşi – Sepsi Sfântu Gheorghe (ora 17:00), Unirea Tărlungeni – CS Afumaţi 0-3 (la masa verde), CSM Rm. Vâlcea – Dacia Unirea Brăila 0-3 (la masa verde). ASU Poli Timişoara şi CS Mioveni vor sta.