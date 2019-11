Confruntări cu viceliderul şi „lanterna roşie”

Faţă în faţă se vor afla CSC Sânmartin (locul 4) şi ACS Fotbal Comuna Recea (locul 2). Formaţia maramureşeană a luat un punct în ultimele două deplasări, în timp ce Sânmartinul a pierdut un singur joc acasă, urmat de cinci victorii.

Meciul CSC Sânmartin – ACSFC Recea este programat începând cu ora 14:00. Intrarea spectatorilor este liberă. La prima vedere, liderul Luceafărul Oradea are parte de un adversar facil, însă SCM Zalău are o foame foarte mare de puncte. Penalizarea de 6 puncte primită din partea FRF a ancorat gruparea sălăjeană pe ultimul loc, cu doar două puncte, iar trupa antrenată de Marius Paşca încearcă din răsputeri să se salveze de la retrogradare. În aceste condiții, echipa oaspete nu trebuie subestimată. Zalăul are o linie simetrică pe teren propriu, două victorii, două remize şi două înfrângeri.

Partida SCM Zalău – Luceafărul se va desfăşura de la ora 14:00, pe Stadionul Municipal din Zalău.

Toate celelalte mecirui ale rundei sunt programate vineri, de la ora 14:00, după următorul program: Unirea Dej – Sănătatea Cluj, Unirea Alba Iulia – AFC Odorheiu Secuiesc, Viitorul Şelimbăr – Industria Galda, 1. FC Gloria – Minaur Baia Mare, Avântul Reghin – Metalurgistul Cugir, CFR Cluj II – Sticla Arieşul Turda.