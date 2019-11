Congelați la Facultatea de Arte din Oradea

Situație neobișnuită la Facultatea de Arte din Oradea. Studenții de la Specializarea Design a Facultății de Artă au intrat ieri în grevă. Tinerii reclamă că sunt nevoiți să învețe în săli de curs unde temperatura este ușor peste 10 grade Celsius. Clădirea la care tinerii fac referire are două etaje și este situată în campusul III al Universității.

Studenții nu doar că au încercat să discute cu dascălii despre această situație, ci au depus și o plângere la decanatul facultății, solicitând remedierea situației.

„Clădirea respectivă se încălzește cu ajutorul unei pompe de căldură, achiziționată printr-un proiect european derulat de Universitatea din Oradea. În momentul de față, acest sistem de încălzire este dat peste cap. Studenții au depus recent o cerere în care ne semnalează problema și ne cer să luăm măsuri. Am prezentat situația celor din conducerea Universității, iar cei ce se ocupă de această pompă au venit imediat să remedieze problema. Se pare că este o chestiune de durată, nu se poate rezolva peste noapte. Am înțeles că este nevoie să se spargă pereții. Ceea ce pot să spun este că se lucrează la această problemă, dar nu se știe cât va dura soluționarea ei”, a declarat Corina Andor, decanul Facultății de Arte din Oradea.

Defecțiune reparată

Nu este prima oară când studenții de la Arte se confruntă cu această situație. O astfel de problemă a mai fost semnalată în primăvara acestui an, într-o altă clădire a acestei instituții. Din fericire, acolo centrala a fost schimbată, iar acum, în acea clădire este cald.

Întrebată dacă studenții ar putea studia în clădirea fără probleme de căldură, decanul Andor a spus că spațiul este insuficient pentru a-i găzdui pe toți.

„În cealaltă clădire e cald, dar nu încap toți studenții. Am luat legătura cu studenții și cu îndrumătorii de an și am rugat să îi înțeleagă în zilele în care este rece. I-am rugat pe îndrumătorii de an să țină legătura cu cei ce nu vin la cursuri, din cauza frigului”, a mai adăugat Andor.

Studenții sunt foarte deciși să nu participe la cursuri, până nu va fi soluționată această problemă.