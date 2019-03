Consilierul lui Ioan Mang, la un show de talente

Mihai Baneș este cunoscut ca show-man, fiind supranumit „Mister Bingo”, în perioada în care prezenta emisiunea ce promova jocul, dar și ca realizator și moderator TV, respectiv ca patron al unui site local de știri.

După presă, Mihai Baneș a abordat cu succes domeniul muzicii, el întemeind trupa Party Band, cu care participă la spectacole în tot județul. Nu este prima apariție a lui Mihai Baneș într-un show de talente. Într-unul dintre acestea, Mihai Baneș a intrat în competiție cu fiica sa, Jessie.