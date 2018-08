Constantin Roşu: „Sunt nerăbdător să revin”

Atacantul Constantin Roşu (28 de ani) se antrenează normal de la începutul acestei săptămâni şi aşteaptă revenirea pe terenul de joc într-un meci oficial. Roşu a avut ruptură de ligamente încrucişate şi menisc fisurat la genunchiul drept, intervenţia chirurgicală fiind efectuată la Târgu Mureş.

„A fost o perioadă foarte grea. În 2018 nu am apucat să joc niciun meci oficial, dar acum tot răul e spre bine. Recuperarea a decurs bine, iar de luni mă pregătesc normal alături de colegi. Mai am de recuperat un pic la capitolul masă musculară, genunchiul e bine. Când am început recuperarea nu puteam ridica cinci kilograme cu piciorul drept, nu aveam forţă deloc. Nu îmi venea să cred! Acum nu mai am stare, sunt nerăbdător să revin, să joc, să simt emoţia meciului oficial”, spune Roşu, care are 76 de goluri marcate în 116 meciuri în tricoul Luceafărului, 20 de goluri fiind reuşite în Liga 2.

Atacantul este unul dintre cei mai vechi jucători din lotul „luceferilor”, alături de portarul Alin Goia şi mijlocaşul Claudiu Codoban.

„Luceafărul are potenţial”

În perioada de inactivitate a lui Roşu, lotul echipei bihorene a suferit modificări semnificative. „Nu suntem prea mulţi veterani, am rămas doar o mână. Echipa este mult schimbată, au venit mulţi jucători tineri dornici de afirmare, care au arătat lucruri frumoase până acum. Fiecare se luptă pentru locul lui în echipă, iar concurenţa generează progres. Luceafărul are potenţial şi putem fi surpriza plăcută a campionatului”, mai spune fostul căpitan de echipă.

Constantin Roşu a mai evoluat pentru Gloria Bistriţa, având şi două jocuri în Liga 1, pentru FC Botoşani.

Etapa următoare, Luceafărul va evolua în deplasare pe terenul echipei U Cluj, meciul fiind programat luni, 3 septembrie, de la ora 18:00, în direct la DigiSport şi Telekom Sport şi Look TV.