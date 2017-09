Constructorul DN 76 lucrează după un proiect greşit?

Atât localnicii din Sudrigiu, cât şi cei din Criştioru de Jos se întreabă cum să intre în propriile curţi. Aceasta după ce la Sudrigiu, Azvi „a secerat” haotic poduri, copaci, flori pentru a construi un trotuar care nu duce nicăieri. Se întâmpla în urmă cu patru săaptămâni. După ce oamenii au reacţionat, replica AZVI a fost uluitoare: a astupat cu pământ, în zona podeţelor, după ce a „scurmat” fără nici logică. De atunci utilajele au dispărut! Pentru a-şi semnala prezenţa în zona Criştioru de Jos. Dar nu oricum, tot printr-o gafă: drumul este atât de înalt încât ajunge până la geamurile oamenilor, diferenţa de nivel dintre drum şi curţi fiind de aproximativ un metru. Şi drumul va mai fi înălţat cu încă vreo 20 de cm.

Acum se caută fonduri pentru a remania greşelile de proiectare. Iniţiatorii acestui demers sunt organizatorii celebrelor proteste care a transformat în „vedetă” Drumul Naţional 76.

„Nu constructorul este de vină pentru modul în care s-a turnat pânza de asfalt ieri şi azi noapte, adica cel de-al doilea strat. Antreprenorul n-a facut altceva decât să respecte proiectul! Dezastrul pleaca de la proiectarea ce s-a facut acum aproape zece ani şi, iar s-a refăcut şi iar s-a refăcut…Şi tot greşita e! Daca antreprenorul nu respecta proiectul nu mai ia un ban aşa că nu prea e vina lui! Nici nu mai are rost să ne batem capul cu ce a fost, pentru că şansele ca cineva să răspundă sunt mai mici ca zero! O sa intervenim şi noi, atât cât putem să intervenim, pe lângă ordonatorii de credite în drept a aloca nişte sume suplimentare constructorului, ca să fie remediate uriaşele probleme din Sudrigiu şi Rieni, pentru că şi acolo sunt probleme. Sperăm ca săptămâna viitoare (săptămâna aceasta n.r) să avem în Sudrigiu câţiva dintre factorii de decizie pe care i-am invitat şi care- o parte dintre cei cu care am discutat- ne-au promis că vor fi prezenţi… Mai ales că nu-i chiar aşa mare lucru de remediat, dar deficienţele de proiectare ridică probleme uriaşe celor ce locuiesc în cele două localităţi.Mai vine turnat şi stratul de uzură, iar oamenii îşi vor lăsa maşinile sau afară sau în curti, de unde nu vor ieşi prea curând”, spun administratorii paginii de facebook a Drmului naţional 76

„Aceste diferenţe nu puteau fi sesizate de la început chiar de constructor? Faptul că rigolele nu sunt la aceeaşi cota cu stratul final sau că exista spaţiu între rigole şi asfalt era chiar aşa de greu de observat într-un plan tehnic- ce folosesc ei acolo? „, se întreabă Ionuţ Brie, un localnic afectat de maniera de construcţie a DN 76.