Controale la produsele specifice sărbătorilor

Astfel, în luna decembrie 2016, protectorii consumatorilor desfăşoară o acţiune tematică de control privind calitatea, modul de comercializare şi etichetare a alimentelor specifice Sărbătorilor de iarnă: carne, produse zaharoase, ciocolată şi produse din ciocolată, produse de cofetărie, produse de patiserie.

Deficienţe

Deficienţele constatate au fost multiple: nerespectarea cerinţelor privind păstrarea – expunerea produselor alimentare, privind vecinătatea produselor alimentare; lipsa monitorizării temperaturilor din spaţiile frigorifice de păstrare a produselor; comercializarea produselor fără etichete cu elemente de identificare şi caracterizare; lipsa menţionării ingredientelor cu efect alergen, într-o formă care să iasă în evidenţă faţă de restul ingredientelor; lipsa datelor de identificare a distribuitorului sau importatorului produselor; lipsa traducerilor elementelor de identificare şi caracterizare ale produselor; neafişarea preţurilor de vânzare la produse în mod vizibil, lizibil, fără echivoc.

„În timpul acţiunii tematice de control au fost verificaţi 94 de operatori economici, fiind constatate abateri la 84 dintre aceştia. Au fost întocmite 84 procese-verbale de constatare a contravenţiei, prin care au fost aplicate sancţiuni contraventionale în valoare totală de 160.100 lei”, informează Giani Bura, comisar şef adjunct la CJPC Bihor.

Sfaturi pentru consumatori

CJPC Bihor vine în întâmpinarea consumatorilor bihoreni cu câteva sfaturi la achiziţionarea produselor specifice Sărbătorilor de iarnă. Pentru produsele neambalate (carne, peşte, produse lactate, produse de patiserie şi cofetărie proaspete etc.) trebuie analizat aspectul produsului: culoare, miros, consistenţă etc. La carne trebuie verificată ştampila de verificare sanitar-veterinară. De asemenea, trebuie urmărit modul de expunere a produsului (temperatura optimă de păstrare, vecinătatea produselor etc.).

O atenţie deosebită trebuie acordată modului de prezentare a ambalajului. Produsele pentru care există îndoieli cu privire la calitatea şi modul de informare prin etichetare se vor refuza.

Trebuie verificată cu atenţie data durabilităţii minimale, data-limită de consum a produselor (termen de valabilitate). Produsele care prezintă termenul de valabilitate modificat, şters sau depăşit trebuie refuzate. „La cumpărarea produselor, solicitaţi şi păstraţi bonul de casă, pentru a putea proba în cazul în care doriţi să reclamaţi calitatea sau siguranţa unui produs”, îi sfătuieşte Giani Bura pe consumatori.

Protecţia Consumatorilor Bihor atrage atenţia asupra legumelor şi fructelor comercializate în pieţe în spaţii deschise, unde temperatura mediului ambiant, foarte scăzută, afectează calitatea produselor (deshidratare, accelerarea procesului de alterare, ofilirea verdeţurilor etc.). De asemenea, consumatorii sunt avertizaţi să nu cumpere produse alimentare de la persoane şi din locuri neautorizate.

Consumatorii bihoreni pot adresa sesizări şi reclamaţii CJPC Bihor, la tel. 0259/431.817, la sediul din Oradea, str. Sucevei nr. 4/a, şi pe site-ul www.anpc.gov.ro prin completarea formularului online.