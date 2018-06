Copii la un pas de mari pericole

„Indiferent că se află în locuință, în curtea sau grădina gospodăriei, copiii trebuie supravegheați în permanență, pentru evitarea producerii unor tragedii! Din nefericire, de-a lungul timpului, în județul Bihor au existat situații în care cei mici, fiind lăsați nesupravegheați chiar și pentru scurt timp, au fost răniți sau chiar și-au pierdut viața în urma producerii unor incendii”, atenționează pompierii bihoreni, după ce, în ultimele patru zile, doi copii au fost la un pas de tragedie.

Jocul cu focul

Astfel, luni, 18 iunie, în jurul orei 17:30, pompierii Secției Beiuș au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la un depozit de furaje din cadrul unei gospodării din localitatea Sitani, comuna Pomezeu. Când au ajuns pompierii, incendiul era deja generalizat la nivelul întregului hambar, flăcările afectând și o parte din acoperișul unei anexe lipite de locuință și amenințând să se extindă la o construcție auxiliară din cadrul gospodăriei vecine, situată la o distanță de aproximativ un metru.

Pompierii au luptat două ore și jumătate, intervenind cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, ca să stingă focul. Au reușit să împiedice propagarea incendiului la locuință și la construcția învecinată, salvând astfel bunuri de o valoare considerabilă. Au ars hambarul, circa 120 kilograme de fân, aproximativ 4 metri cubi lemn de construcție și circa 10 metri pătrați din acoperișul anexei. După cercetări, s-a aflat că incendiul a izbucnit din cauza jocului cu focul al copiilor mai mici de 6 ani. Din fericire, în acest caz, copiii nu au fost răniți.

În al doilea caz, un copil de 1 an și 4 luni, din Marghita, a blocat vineri ușa apartamentului situat la etajul doi al unui bloc de pe Aleea Tineretului, în momentul în care mama sa a ieșit pentru câteva momente în casa scării, lăsând mâncarea pe aragazul aflat în funcțiune. Copilul fiind prea mic, mama nu a putut să-l determine să deschidă ușa și a cerut ajutor la pompieri. Pentru salvarea celui mic, la adresa indicată au fost mobilizați cu operativitate pompierii militari din cadrul Detașamentului Marghita care, în mai puțin de cinci minute de la primirea apelului, utilizând scara culisabilă, au descins în locuință prin fereastra încăperii în care se afla copilul speriat, apartamentul fiind inundat cu fum, întrucât mâncarea aflată pe aragaz începuse să se ardă.

Copilul a fost evaluat și asistat de un echipaj medical aflat la fața locului și, din fericire în acest caz, starea de sănătate a celui mic nu a fost afectată, pompierii ajungând în locuință la timp pentru a preveni o tragedie. Nu s-a impus transportarea copilului la spital.

Ce e bine de știut și de făcut

Pentru a crește siguranța copiilor, pompierii militari bihoreni îi atenționează pe bihoreni să nu-i lase pe cei mici singuri, dar și să îi învețe să:

• nu se joace cu chibriturile, brichetele sau alte surse de aprindere;

• se salveze în caz de incendiu sau alt pericol;

• anunțe la 112 orice situație care îi pune viața în pericol.

Pentru siguranța copilului dvs.:

• păstrați chibriturile, brichetele și alte surse de foc în locuri în care nu are acces;

• înlăturați orice curiozitate în legătură cu focul, explicându-i cu răbdare pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru viața lui;

• nu îl lăsați singur în casă cu aragazul, mijloacele de încălzire sau aparatele electrice aflate în funcțiune;

• Nu lăsaţi copiii să se joace în apropierea aparatelor de încălzit sau preparat hrană;

• Nu lăsaţi focul deschis nesupravegheat; nu îi lăsați să se joace cu focul;

• Nu le permiteţi accesul, nesupravegheaţi, în depozitele de furaje, șuri, poduri, magazii sau grajduri, cu mijloace care pot produce incendii.

• Odată cu creșterea, învăţați-l cum să utilizeze sursele de aprindere și să se comporte în situaţii de pericol.

Învățați-vă copilul următoarele reguli ce îi pot salva viața în situații critice:

• dacă este singur acasă, să părăsească imediat locuința și să anunțe un vecin sau primul adult despre izbucnirea incendiului;

• dacă nu poate părăsi locuința, să telefoneze, dacă are posibilitatea, la 112 (numărul unic pentru urgențe) și să anunțe evenimentul, precizând adresa, precum și faptul că este blocat în casă, după care să iasă la fereastră și să strige după ajutor;

• atenție! Nu trebuie să se ascundă în dulap, sub pat sau în alte locuri în care nu poate fi văzut de persoanele care intră în locuință;

• dacă i-au luat foc hainele, trebuie să se lase pe sol și să se rostogolească, până la stingerea flăcărilor;

• atunci când în încăpere este fum, trebuie să se deplaseze aplecat sau târâș, pentru a evita inhalarea acestuia.