Copiii din Bihor, așteptați duminică la „ Hour of Code 2018 Oradea”

”Ora de Programare” reprezintă o introducere de o oră în programare și tehnologia calculatoarelor cu scopul de a arăta ca oricine poate învăța bazele acestora. Încercarea de a încuraja elevii să învețe programare de la vârste din ce în ce mai mici a devenit deja un efort global.

Încearcă o oră de programare la Hour of Code 2018 Oradea, e îndemnul mentorului Rodica Ardelean.

„Puteți să le oferiți copiilor dumneavostră o oră interactivă și distractivă în care pot afla bazele programării. Asociația Smart Learning Center din Oradea, avand deja experiența și bucuria de a sprijini copiii în domeniul învățării informaticii, vă invita la Hour of Code Oradea 2018.

Acest eveniment la care participă sute de mii de copii din întreaga lume are loc și în Oradea! Luni, 03 decembrie, de la orele 17, la sediul asociației suntet așteptați copiii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani pentru a pătrunde cu curaj și încredere în lumea fascinantă a programării calculatorului.

Noi considerăm că fiecare elev ar trebui să aibă posibilitatea de a învăța programare și despre tehnologia computerelor. Aceasta ajută la dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor, la dezvoltarea logicii, a gândirii computaționale și a creativității. Începând devreme, elevii vor avea fundamentele necesare pentru succesul în orice carieră a secolului XXI”, consideră Rodica Ardelean.

Cum are loc „Ora de programare”? „Aceasta începe prin parcurgerea unor activități timp de o oră, pe calculator sau nu, individual sau în echipe sub îndrumarea unor mentori, pentru ca elevii să prindă curaj, să înțeleagă câteva noțiuni fundamentale dar mai ales pentru a le stimula entuziasmul, însă acțiunea se poate extinde la o multitudine de eforturi ale comunității în acest scop.Această campanie este sustinută de peste 400 de parteneri si 200.000 de educatori din toată lumea ”, explică Rodica Ardelean de la Asociația Smart Learning Center. O coaliție de parteneri fără precedentsusțin împreună Hour of Code — inclusiv Microsoft, Apple, Amazon, Boys and Girls Clubs of America şi College Board. În România anul trecut au avut loc peste trei mii de evenimenteHour of Code, iar startul ediției 2018 se dă în 03 decembrie.

Copiii pot participa împreună cu părinții sau nu, și sunt rugați să aducă, în măsura posibillităților, un laptop. „Desigur, sunt disponibile si calculatoarele asociatiei noastre, însă acestea nu vor fi suficiente. Timp de o oră, copii vor lua parte la atelierele de programare care vor cuprinde platformele: Scratch, Python Microbit, Lets code sau Minecraft Designer în funcție de vârstă și de nivelul lor de înțelegere, sub îndrumarea mentorilor noștri și ajutati de copiii care au deja experiență în programare.

La finalul activităților copii vor primi diplome, stickere și badges dar îi așteaptă și multe alte surprize.Evenimentul este gratuit și deschis tuturor copiilor curioși si dornici să învețe, vă așteptăm cu drag”, spune mentorul Rodica Ardelean. Vă rugăm să vă înscrieți până în data e 02 decembrie fie telefonic, prin e/mail sau pe facebook: info@slc.rbh.ro, tel: 0723-248354. Website: www.slc.rbh.ro; https://www.facebook.com/SmartLearningOradea