Copil de 5 ani mușcat de șarpe și transportat cu elicopterul la spital

Acesta a fost preluat de către un echipaj SMURD și dus de urgență cu elicopterul la spital.

“În jurul orei 16.45 am fost sesizaţi că un copil a fost muşcat de un şarpe pe raza localităţii Sinteu. Deocamdată nu se ştie despre ce şarpe este vorba. S-au deplasat de urgenţă la fata locului un echipaj de prim-ajutor calificat din staţia Aleşd, şi elicopterul SMURD. Copilul are 5 ani, i s-au acordat îngrijirile necesare şi a fost transportat la spital in Oradea”, a declarat duminică, pentru AlesdOnline reprezentantul ISU Bihor.

Foto © AlesdOnline

