“Copilul de geniu al României”, Nicolae Mihăilă, concert în premieră

„În premieră pe scena Filarmonicii din Oradea, va avea loc primul concert de avengura pentru pian şi orchestră compus de către un compozitor romantic american, Edward MacDowell (1860-1908)”, anunţă pianistul Nicolae Mihăilă.

În 2005 a fost desemnat „Copilul de geniu al României”.Specialiştii l-au aşezat în aceeaşi galerie cu Dinu Lipatti, Valentin Gheorghiu, Dan Grigore, Mihail Ursuleasa. Supranumit de presă „micul Mozart”, pianistul Nicoale Mihăilă susţine pe 23 noiembrie un concert de anvergură pe scena Filarmonicii de Stat Oradea.

După absolvirea Liceului de Arte, Nicolae Mihăilă a studiat cu unul dintre cei mai mari pianişti, Ronan O’Hora, la Guildhall School of Music & Drama. Atât Royal Academy of Music, cât şi Guildhall School of Music & Drama îi rezervaseră, în urma unor audiţii severe ale unor jurii formate din muzicieni pe care tânărul îi considera idoli, un loc în sala de curs.

Nimic nu l-a oprit însă pe pianistul orădean din drumul său. Nu a fost impresionat nici de faptul că trebuia să cânte pe pian pe care nu cântase niciodată, un Steinway de 120.000 de euroPreludiul şi fuga de Bach, Sonata lui Beethoven, Dante Sonata de Liszt … Repetase aceste piese de mii de ori şi este admis în urma celei mai lungi audiţii.

Nicolae Mihailă a început să studieze pianul la şapte ani. Tatăl său, care a fost flautist timp de douăzeci de ani în Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Române, a simţit că băiatul e genial. Pentru a avea confirmarea talentului său , copilul de atunci a muncit din greu.Pentru un concert de 22 de minute a muncit opt luni, câte şase ore pe zi. Modest, Nicolae Mihailă considera că succesul de care s-a bucurat se datorează în proporţie de 90% muncii şi speră că pentru ca succesul să fie cel la care visează să aibă 10% noroc.

„Un mare pianist trebuie să fie sârguincios, dar modestia este foarte importantă pentru un artist. Fiindcă altfel pierzi legătura cu publicul”, declara Nicolae Mihăilă. Din programul pe care Nicolae Mihăilă şi orchestra condusă de maestru Vlad Conta pe scena Filarmonicii de Stat Oradea fac parte: Fr. Schubert – Uvertura în stil Italian in Re Major; E. MacDowell – Premieră- Concerul nr. 2 pentru pian şi orchestră în re minor, A. Dvořák – Simfonia a VIII-a în Sol major.

Bilete se pot cumpăra la casa de bilete a Filarmonicii (str. Moscovei nr. 5), de luni până vineri între orele 11 – 17, precum şi cu o oră înainte de concert. Preţul biletelor variază între 10-35 lei.Contact:0259/430.853, 0771/127.325, 0728/078.721.