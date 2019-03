Corbu aduce „Zbor spre Rădăcini” la Oradea

Corbu înseamnă un sunet proaspăt şi nou, energie sinceră şi puternică pe scenă. Corbu spune în concerte poveşti care ascund subtilităţi servite într-un gen disco easy hardcore folclorizat.

Vin la Oradea de 8 martie, aducând cu ei primul lor album, „Zbor spre Rădăcini”. Au porinit într-un turneu naţional de promovare, iar la Oradea vor cânta la Studio Act (str. Crinului nr. 2), de la ora 21:00. Au pregătit muzică fusion, energie, voie bună, interacțiune performativă cu publicul și momente surpriză. De ce disco easy hardcore folclorizat? Pentru că se mişcă disco, gândesc hardcore şi au rădăcini în folclor.

Proiectul muzical Corbu s-a născut în 2016, iniţiat şi coordonat de Sergiu Corbu Boldor și Luiza Miţu. Ideea conceptuală de la a pornit de la semnificațiile europene, occidentale și orientale ale corbului. Puse cap la cap toate aceste credințe construiesc o punte de legătură între sunet, tradiție, simbol și poveste.

Anul trecut, artiştii au participat la 17 festivaluri în țară, peste 30 de concerte în cluburi și pub-uri, două turnee conceptuale: „Turneul Soarelui” și Turneul Internațional „Vracii de Vin Nou”, un turneu de promovare la radiourile din țară (Radio Guerilla, Rock FM, Radio Tanănana, Radio România Cultural, Definite Rock, România Rock), un concert televizat la TVR3, în cadrul emisiunii „Cap de Afiş”, trei concerte în afara țării, respectiv în Bulgaria, Ungaria şi Canada. Au lansat un videoclip al piesei „Ziua de Vară”, realizat împreună cu BlueCat Studio din București.

În curând vor lansa videoclipul piesei „Furnica”, realizat împreună cu fanii, și pregătesc un altul pentru piesa „Raiu”. De asemenea, lucrează la cel de-al doilea album: „Ce-am pățit odată”.

Spectacolele lor sunt sunt circulare, repertoriul are o poveste de la început până la sfârşit iar pauzele pe care le fac sunt de fapt momente performative. Tematicile sunt diferite. În concerte se ghidează foarte mult după public şi construiesc spectacolul în funcţie de atmosferă, de loc şi de oamenii din faţa scenei. „Zbor spre Rădăcini” aduce sonorităţi profunde, în sunet de caval, drâmba sau tilincă. Pe album sunt opt piese: „Inspir Exprir”, „Fântânele”, „Ioi, ioi, ioi…”, „În Zbor”, Ondine”, „Abmard”, „Inside of Outside” şi „Hapi Jam Session with Mocanu”. Grafica albumului este semnată Deen Elez, iar masterizarea a fost realizată de Adrian Bologa. Albumul „Zbor spre Rădăcini” poate fi ascultat online pe soundcloud dar va putea fi găsit și în ziua concertului, la Studio Act.

Aşa cum explică ei, în povestea lor Corbu cheamă în ajutor personaje fantastice înzestrate cu darul de a face muzică. Împreună cu ele pune la cale un asediu cultural prin care vor dezvălui oamenilor tainele sunetului. Dar nu oriunde, nu oricând, nu oricui. Doar celor aleşi. De această dată, cei aleşi vor fi cei care vor umple vineri sala de la Studio Act.