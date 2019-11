Cortul psihoterapiei ajunge în Oradea

Aproape 2 milioane de români suferă de depresie și foarte puțini dintre ei au încredere în terapeuți și încă și mai puțini le cer ajutorul acestora la nevoie. Iar în 2020, din nefericire, statisticile arată că depresia va fi prima cauză de incapacitate de muncă.

Înțelegând cum îi poate ajuta psihoterapia și demitizând-o, mai mulți români ar putea parcurge cu succes drumul dezvoltării personale, spre a ști mai bine cum pot găsi resursele pentru a deveni cea mai bună versiune a lor, a depăși greutățile și a trăi cât mai multe momente de AHA: de cunoaștere de sine, de eliberare, de motivare.

Cortul Terapeutic este o campanie de responsabilizare și informare socială despre importanța psihoterapiei. Inițiativa a fost demarată în 2018 de un grup de psihoterapeuți români, voluntari ai Asociației Enable Emotions.

„În 2018, ne-am adunat 15 oameni – oameni de marketing, comunicare, psihoterapeuți și ne-am gândit cum să facem să le transmitem oamenilor că pot fi ajutați, că există o soluție atunci când își dau seama că vor să se descopere, când își dau seama că ceva nu merge, când trec printr-o traumă, depresie, când își dau seama că nu mai pot singuri”, spun fondatorii.

Terapia e cool

Așa a luat naștere www.CortulTerapeutic.ro, din dorința de a face bine. De a face bine acelei categorii de oameni care nu este defavorizată social, care nu are nicio boală fizică gravă, care nu cere niciodată ajutor pentru că are responsabilități, care nu spune ce simte pentru că „inteligența emoțională” era un concept exotic acum 10 ani.

Acea generație care nu are timp să se oprească, să respire, să se uite în oglindă și să se întrebe: eu cine sunt? Alexandru Buşilă, psiholog și psihoterapeut, inițiatorul proiectului Cortul Terapeutic, explică practic de ce avem nevoie de o campanie de awareness altfel: „daca nu aș fi mers niciodată la restaurant probabil că nu aș fi mâncat risotto cu legume. De ce? Pentru că nu aș fi știut că există și chiar dacă aș fi știut probabil că aș fi preferat tot tocănița de cartofi. Dar am mers la restaurant, am deschis meniul, am văzut o poza cu risotto de legume și mi-am zis: Hmmm, hai să încerc dacă tot sunt aici și dacă tot este în meniu. Rezultatul a fost un AHA, bun și risotto ăsta. Ne propunem să ajungem în cele mai mari orașe din țară, iar Oradea este următorul pe lista noastră. Nu mergem să facem terapie. Dorim să le arătăm oamenilor că viața are în meniul ei și această posibilitate de dezvoltare personală, de cunoaștere a sinelui. Mergem să le arătăm oamenilor că terapia e cool”.

Ce înseamnă psihoterapia

Pentru unii dintre români, psihoterapeutul este egal cu psihologul. Ceea ce este adevărat și fals în același timp. „Un psiholog poate să nu fie psihoterapeut, dar un psihoterapeut nu are cum să nu fie psiholog -cu excepția sociologilor, teologilor și medicilor.

Psihoterapia este o specializare. Pentru unele persoane, psihoterapia este pentru nebuni sau oameni care nu-și pot rezolva singuri problemele. Tendința spre a apela la un psihoterapeut este în creștere. Accesul la informații, filmele străine care prezintă mersul la terapie ca fiind ceva obișnuit, medicii psihiatrii care au început să recomande acest tip de tratament si dezvoltare personală ajută la demitizarea și creșterea încrederii în psihoterapie.

Astfel, cei care dorec să afle mai multe despre ei, şi despre acest subiect, pot merge vineri 15 noiembrie la Cortul Terapeutic a cărui locaţie va fi anunţată pe pagina de Facebook. De asemenea, sâmbătă, 16 noiembrie, începând cu ora 17:00, la Columbus Cafe Oradea, Alexandru Bușilă va vorbi despre conflictul în cuplu.