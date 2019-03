Creativii Oradiei pe standurile Cărturești

Proiectul Made in OR la Cărturești își propune să pună în valoare creațiile artiștilor orădeni, să sprijine dezvoltarea industriilor creative locale și să ofere o alternativă pe o piață a produselor în serie. Cărturești Oradea dedică lunar un spațiu preferențial câte unui artist selectat în proiect, aducând în fața unui public cât mai larg creații locale.

Unul dintre brandurile locale prezentate în proiect este Düde. În spatele acestuia se află creatorul Levente Dudas.„ Lucrez în grafica publicitară, illustrații și fotografie.

Produse mele din Cărturești sunt 8 modele de stickere cu illustrații despre pictori, cu un strop de umor și postere.«Made in Or» este foarte bun pentru a crea vizibilitate pentru producătorii locali, apreciez oportunitatea pe care am avut-o să fiu parte din acest proiect”, ne-a spus Levente.

© Lansarea Made în Or @ Foto: Cărturești

Rebekka Ivácson e un alt artist prezent în proiect.Ea a fost selectată să participe la Triennala de Grafică de la Miskolc, Ungaria, în 2008. Rebekka își amintește că a început să deseneze cu furculița pe peretele proaspăt vopsit de părinții ei. Ea a absolvit la Universitatea Partium, la grafică publicitară. A avut expoziții personală în țară și în străinătate și are propria colecție de produse semne de carte cu acuarele/ cu ilustrațiile ei, dar și agende, bijuterii, magneți, sacose de cumparaturi, ceasuri. E încântată că lucrările ei au posibilitatea să ajungă la amatorii de artă. De numele Rebekkăi se leagă refacerea interiorului Moszkva

Performance-ul „Concealment” i-a prilejuit tinerei să lucreze cu actori și cu profesioniști. O parte din lucrările expoziției au ajuns în Austria, iar apoi la Sibiu.

Valori sentimentale

„Concealment” înseamna ascundere, tăinuire. „Ideea principala a fost procesul de cunoaștere, relația bărbat-femeie, fața ascunsă a Eu-lui fiecăruia. Masca, ce ascunde in intregime sau doar parțial fața, joacă un rol foarte important în procesul de cunoaștere și a schimbării identității. Natura duală, paradoxul Eu-lui și a măștii, care nu se văd în acelaș timp, în realitate, aici totuși coexistă”, explică Rebekka Ivácson. Tânăra artistă mărturisește că pentru ea arta este „self-expression. Un fel de terapie. În loc să mă duc săptămânal la psiholog, când lucrez mă transfer într-o altă lume. Am nevoie de această ședință din când în când… În planuri mele e prezentă ideea de a îmbogăți gama de produse semnate Rebekka Ivácson. Inițiativa Made în Or cred ca este ceva ce lipsea din Oradea.

Nu prea avem posibilitatea să vedem produse de design în acest oras. Mă bucur ca Manifest pentru Oradea a avut această idee și cred că libraria Cărturești este chiar locul potrivit – chiar daca nu se afla în centrul orasului. Deocamdată sunt prezentă cu felicitări, caiete, ceasuri, printuri cu ilustrațiile mele și cu bijuterii” , spune Rebekka Ivácson. Tot cu bijuterii se prezintă în proiectul „Made în Or” Anamaria Dobraș care a absolvit și cursuri de prelucrare a metalelor prețioase pe care le prelucrează în propriul atelier.

În calitate de bijutier contemporan, ea lucrează sub numele de DDJewelry.

Cunoscătorii apreciază faptul că bijuteriile „trădează” o preferință clară pentru experimentalism – acest lucru fiind vizibil când vine vorba de texturi, dar și de compoziții. „Amestecul de estetici, forme și culori vizează trezirea sentimentelor profunde și a diferitelor stări de spirit. Stilul ei este destul de contemporan, dar folosește o varietate de elemente care conferă o viziune barocă gotică. Ceea ce dorește cel mai mult este să inspire prin creațiile ei. Scopul ei este de a crea obiecte demne de valoare sentimentală, vrednice de a deveni talismanice”, apreciază criticii creațiilor DDJewelry.